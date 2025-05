El final de la temporada 2 de la serie The Last of Us dejó a los fans en suspenso, por lo que ya se preguntan ¿cuándo sale la tercera temporada?

Así que presta atención que contamos lo que sabemos de cuándo sale la temporada 3 de The Last of Us, pues ya habría fecha de estreno y hasta trama.

Fecha de estreno y trama para la tercera temporada de The Last of Us

La tercera temporada de la serie The Last of Us esta más que confirmada por el estudio HBO, pero aún no hay detalles oficiales de estreno y hasta su trama, sin embargo, entre filtraciones se maneje que:

Fecha de estreno: En 2027

Trama: Se dice que se enfocará en Abby

The Last of Us (Max)

Abby sería la protagonista de la tercera temporada de The Last of Us

Ante el final del último episodio de la temporada 2 de The Last of Us todo indica que su trama tendrá una nueva protagonista, dejando en pausa a Ellie.

Ya que la escena final apunta que Abby sería la protagonista de la tercera temporada de The Last of Us.

Tal y como nos habría adelantado la actriz Catherine O’Hara de 71 años, quien interpretó a la terapeuta Gail en la temporada 2 de The Last of Us.

Luego de que en una reciente entrevista se le preguntó sobre la posibilidad de regresar a la temporada 3 de The Last of Us, por lo que su repuesta fue que no está segura, debido a que el showrunner de la serie Craig Mazin de 54 años, le comentó que se abordará la historia de Abby.

Y por lo que no sería coincidencia el final de temporada que vinos en The Last of Us.

Pues luego del encuentro de Abby con Ellie, tras un disparo e ir a pantalla negra, la escena vuelve nuevamente al Día Uno, pero visto desde Abby en el cuartel general de los WLF.

Lo que significa que es el mismo día que Ellie llega a Seattle con Dina en búsqueda de Abby para matarla.