Se reporta The Last Of Us 2 perdió la mitad de la audiencia que alcanzó la primera temporada de la serie.

Pese a que era de las producciones más esperadas, The Last Of Us 2 no obtuvo una buena respuesta del público.

La serie The Last Of Us 2 pierde a la mitad de la audiencia que consiguió con su primera temporada

El cierre de The Last Of Us 2, de acuerdo con cifras oficiales, contó con 3.7 millones de espectadores.

Eso significa que la serie tuvo una caída del 55% con respecto a los 8.2 millones de personas que vieron el final de la primera temporada.

The Last Of Us 2 (HBO Max)

Asimismo, se reporta que hubo un desplome del 30% en el episodio final en relación al estreno de The Last Of Us 2, que logró 5.3 millones de espectadores.

Ahora bien, no todo son malas noticias para la segunda temporada de The Last Of Us.

Y es que, The Last Of Us 2 acumula 37 millones de espectadores globales por episodio y el número sigue aumentando.

Mientras que la primera temporada de The Last Of Us promedió 32 millones de espectadores en los 90 días posteriores a su lanzamiento.

The Last Of Us 2 (HBO Max)

¿Por qué The Last Of Us 2 perdió la mitad de su audiencia?

A través de un comunicado, Warner Bros. Discovery reveló porque los niveles de audiencia bajaron con The Last Of Us 2.

Según expresa la compañía de entretenimiento, la serie perdió audiencia porque se estrenó durante el fin de semana del Día de los Caídos en Estados Unidos.

Por lo que Warner Bros. Discovery tiene esperanza de que la audiencia crezca conforme pasen las semanas.

De cualquier manera, The Last Of Us 2 ha sido bastante polémica, ya que generó diversas opiniones entre los fanáticos de la franquicia.

Por un lado, la muerte de Joel, interpretado por Pedro Pascal -50 de años de edad-provocó que muchos fans abandonaran la serie.

Asimismo, hay quien asegura que esta segunda temporada no tiene el rito narrativo de la primera parte.

Pese a todo el entorno que existe sobre The Last Of Us 2, HBO espera que la serie repunte con su tercera temporada que mostrará la perspectiva de Abby.