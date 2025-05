Pedro Pascal se despidió de Joel, personaje de The Last of Us y el creador del videojuego le dedicó un emotivo mensaje.

El pasado 18 de mayo se emitió el sexto capítulo de The Last of Us temporada 2, siendo la despedida de Pedro Pascal como Joel, y el creador del videojuego le dedicó un mensaje.

Esto fue lo que Neil Druckmann le dijo a Pedro Pascal tras despedirse de The Last of Us

A tan solo un episodio de que finalice The Last of Us temporada 2, Pedro Pascal se despidió del personaje de Joel y el creador del videojuego Neil Druckmann, le dedicó un mensaje:

"Este personaje significa mucho para mí. Llevo muchos años con él y le has hecho justicia y mucho más, por lo que te estoy increíblemente agradecido".



- Neil Druckmann a Pedro Pascal en el último día de rodaje del actor como Joel ❤️ #TheLastOfUs

pic.twitter.com/kHSn6otWGJ — Carla ❁ (@shannonlada) May 19, 2025

El último capítulo emitido de The Last of Us temporada 2, de hecho fue dirigido por Neil Druckmann, recreando momentos claves del videojuego.

Y al ser el último episodio en donde se vio oficialmente a Pedro Pascal como Joel, Neil Druckmann le dedicó un mensaje de agradecimiento por traer a la vida a su personaje.

Pues no cabe duda que uno de los atractivos para ver The Last of Us era la actuación de Pedro Pascal como Joel, uno de los personajes favoritos del videojuego.

Thank you and congrats to our incredible TLoU family! I loved collaborating with you on this special episode! #TheLastofUs pic.twitter.com/WPBbtXKMMz — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) May 19, 2025

Usuarios reaccionan a la despedida de Pedro Pascal como Joel en The Last of Us

Si bien desde el capítulo 2 se reveló que Joel, interpretado por Pedro Pascal, había muerto, en el episodio 6 lo trajeron a modo de flashbacks para llenar algunos huecos con la historia de Ellie (Bella Ramsey).

Siendo oficialmente el capítulo 6 de la temporada 2 de The Last of Us en donde se verá por última vez a Pedro Pascal como Joel.

Este último episodio fue emotivo para todos los fans de The Last of Us y de Pedro Pascal, pues mostró niveles de vulnerabilidad en Joel y Ellie, revelando como fue su relación en los últimos años antes de su muerte.

Lo cual ha derivado no solo en que este último capítulo de The Last of Us temporada 2 sea calificado como uno de los mejores de la serie, sino que se convierta en tendencia en redes.

Aunado a las reacciones de los usuarios quienes aseguran que el trabajo actoral de Pedro Pascal está en otro nivel, e incluso ya exigen un Emmy para el actor chileno.

Otros más se lamentan de que ya no podrán ver a Pedro Pascal en The Last of Us para la siguiente temporada y algunos, agradecen que Joel haya sido interpretado por él.

"Lo volvería a hacer. Porque te amo. Te amo de una forma que no comprenderás. Quizá nunca lo hagas. Pero si llega el día en el tienes uno. Espero que lo hagas mejor que yo."



Pedro Pascal mecere un Emmy por #TheLastOfUs QUE ESCENA pic.twitter.com/9jb5RHWnH6 — Javier Cañavate #TheLastOfUs (@JavierWoT) May 19, 2025

IF PEDRO PASCAL DOESN'T WIN A FUCKING EMMY FOR THIS THEN THE ACADEMY ARE A FUCKING JOKE pic.twitter.com/gNCTJmcohr — kels 🌿 tlou spoilers (@wethairjoel) May 19, 2025