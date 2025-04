Sin estrenar aún la temporada dos, HBO y Max han confirmado que The Last of Us tendrá tercera temporada.

Noticia que viene a alimentar las expectativas ante el estreno de la temporada dos este 13 de abril para la esperada serie The Last of Us protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Así que aquí te traemos los detalles de lo que sabemos para la recién confirmada tercera temporada de The Last of Us.

The Last of Us (Max)

The Last of Us tendrá tercera temporada ¿cuándo se estrena?

A través de un comunicado oficial, se ha anunciado la tercera temporada para la serie adaptación del famoso videojuego, The Last of Us.

Confirmación oficial que ya era esperada, luego de las buenas críticas que ha recibido la temporada 2 de The Last of Us de los que ya la han podido ver.

Tan solo basta decir que en Rotten Tomatoes, la temporada 2 de The Last of Us ha recibido 92% de aceptación.

Pese a la confirmación, los detalles para la temporada 3 de The Last of Us son nulos, pues por el momento no hay fecha para arrancar grabación, así como fecha de estreno en Max.

Además de que tampoco se conoce la trama que seguirá la temporada 3 de The Last of Us, la cual nos dará una idea hasta conocer el final de la temporada 2.

¿Cuál sería el reparto de actores para la tercera temporada de The Last of Us?

Pese a que aún no se ha confirmado el reparto, se espera que sea estado los actores que regresen para la tercera temporada de The Last of Us: