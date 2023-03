El final de la serie en The Last of Us nos dio la aparición de un personaje muy importante en la historia, Abby, pero ¿quién es? Aquí te contamos.

Sin duda, tras el final de la temporada uno, de la serie The Last of Us, no solo nos dejo llorando al no ver más sobre la historia de Ellie y Joel.

Sino también tuvo un cameo que dejó a más de uno paralizado, pues el personaje de Abby se hizo presente en el capítulo final de la serie The Last of Us.

Capítulo final de The Last of Us sorprende al aparecer Abby

El final de The Last of Us sorprendió con un cameo que nadie vino venir, pues apareció Abby.

Aunque hay que ser precisó, en si Abby no es quien aparece, sino la actriz Laura Bailey -41 años de edad- quien da vida al personaje dentro del videojuego de The Last of Us.

Sin embargo, los fans celebraron este momento para Laura Bailey quien es Abby, al aparecer como una de las enfermeras en el final de The Last of Us.

Lo cual también fue un guiño, pues el personaje de Abby es hija del doctor a quien Joel mató para salvar a Ellie de la cirugía.

Además de que, también se podría interpretar como un adelanto de lo que viene para la serie de HBO, pues el personaje de Abby es clave en la parte 2 de The Last of Us.

¿Quién es Abby en The Last of Us, personaje que apareció en el capítulo final de la serie?

Asimismo, esto deja ver que la adaptación de The Last of Us a la televisión está más que bien construida, porque nos regaló detalles muy significativos.

Pues además de la participación de Laura Bailey quien es Abby en el videojuego, otros actores tuvieron sus cameos en la serie de The Last of Us.

Ya que también vimos a Troy Baker -de 46 años de edad-, actor que dio vida a Joel en el juego The Last of Us y que se puso en el papel de James en el capítulo 8 de la serie.

Así como Ashley Johnson quien en el videojuego es Ellie y quien en la serie de The Last of Us dio vida a Anna, la madre de su propio personaje.

¿Quién es Abby, personaje The Last of Us?

El nombre de Abby, personaje The Last of Us ha resonado fuertemente en redes tras su aparición en la serie.

Sin embargo, durante la segunda parte de la historia que se basa en el videojuego de The Last of Us, el personaje de Abby es de suma importancia.

Ya que Abby es una joven ex miembro de los Luciérnagas a quien le gusta hacer justicia por mano propia.

Sin embargo, el personaje de Abby será quien mate a Joel, al cobrar venganza por la muerte de su padre.

Final de The Last of Us con Abby el más visto de la temporada

El final de The Last of Us no solo la rompió con darnos la aparición de Abby, sino también como el más visto de la temporada.

Luego de que pese a que el final de The Last of Us se estrenó a la misma hora que la entrega de los Oscar 2023, la serie fue un éxito.

Debido a que el final de The Last of Us fue el episodio más visto de toda la temporada con 8.1 millones de espectadores en su estreno en simultáneo.