Javier Miller, padre de Joel y Tommy Miller en un flashback que los ubica en Austin de 1983

El penúltimo capítulo de la serie The Last of Us ha sido más que emotivo dejando a los fans en las lágrimas, tras el regreso en recuerdos del personaje de Joel Miller, interpretado por Pedro Pascal, de 50 años de edad.

Luego de ver a Tony Dalton interpretando al oficial Javier Miller y padre de Joel y Tommy Miller, quien se mostró ser un personaje muy duro, pero dejando una parte importante para lo sentimental del capítulo antes del final de la temporada 2.

Pues es el personaje de Tony Dalton es quien le da una lección de ser padre al propio Joel adolescente, misma lección la cual revelará a Elie junto a otras verdades antes de su muerte.

Y lo que causa que este episodio de The Last of Us sea clave y sobre todo sentimental tras la dolorosa muerte de Joel.

Sin embargo, esto es casi imposible ante la narrativa de la serie The Last of Us, pese a esto Tony Dalton ha sido aplaudido, tras sumar un personaje más en su exitosa carrera en Estados Unidos.

Recordemos que Tony Dalton se ha ganado los aplausos, luego de participar en series como Better Call Saul y Hawkeye.

Además de que el propio Neil Druckmann, de 46 años de edad, creador de The Last of Us, confesó que Tony Dalton fue su primera opción para ser el padre de Joel.

“Es el hombre más encantador y amenazante que he visto en televisión”. Neil Druckmann sobre Tony Dalton