Bella Ramsey reveló que utilizó un binder durante el 90% del rodaje de The Last of Us, aunque reconoció que pudo no ser sano.

En entrevista para la revista GQ en su edición británica, la artista de 19 años de edad Bella Ramsey volvió a dar detalles sobre el sentir de su sexualidad.

Declaraciones que se dan a poco menos de un mes, cuando la estrella Bella Ramsey, Ellie en The Last of Us se declaró persona no binaria, asegurando que su género siempre ha sido fluido.

Por lo que ahora, la actriz británica Bella Ramsey hablo como es que logró mejorar su interpretación de Ellie en The Last of Us.

A lo que Bella Ramsey confesó que usó un binder para poder “concentrarse mejor” en el rodaje de la serie The Last of Us de HBO.

Sin embargo, Bella Ramsey, Ellie en The Last of Us, reconoció que no es tan sano utilizar binder por lo que pidió hacerlo con precaución.

“Probablemente no es sano, así que por favor hacerlo con seguridad” Bella Ramsey

Bella Ramsey usó un binder en rodaje de The Last of Us (Instagram @BellaRamsey)

Pese a estas declaraciones, la joven actriz Bella Ramsey dejó en claro que no le importan los pronombres, tanto que durante la entrevista a GQ les pidió utilizar el pronombre ‘ella’.

Ante esto, Bella Ramsey explicó que lo que realmente odia es que se dirijan a ella como “mujer joven fuerte” o una “mujer joven fuerte”, pues para la actriz ella no es únicamente eso.

“En Catherine Called Birdy llevaba vestidos. En Becoming Elizabeth llevaba corset. Y me sentí super poderosa. Interpretar a esos personajes más femeninos es una oportunidad de ser alguien muy opuesto a mí, y es muy divertido”. Bella Ramsey

¿Qué es un binder y para qué sirve? La revelación de Bella Ramsey intriga a fans de The Last of Us

Bella Ramsey intriga a fans de The Last of Us al revelar que usó binder durante el 90% del rodaje de la serie de HBO, pero qué y para qué sirve, se preguntan.

Pues un binder, es una faja que ayuda a comprimir los pechos, comúnmente es utilizada por personas trans o no binarias.

Debido a que un binder no solo ayuda en lo físico, sino también en lo psicológico, pues suele dar un bienestar psicológico ante la disforia de género

Sin embargo, tal y como lo denota Bella Ramsey, también el uso del binder puede ser no sano, ya que tiene consecuencias físicas con un uso prolongado, de ahí la advertencia de la actriz de The Last of Us.

Ya que los binder pueden causar daños subyacentes en los tejidos y los músculos, así como evitar el movimiento libre e incluso restringir la capacidad de respiración.

binder (Pinterest)

Bella Ramsey admira el apoyo que le dio Pedro Pascal, tras usar binder el 90% del rodaje de The Last of Us

Uno de los detalles que ha sorprendido sobre Bella Ramsey al usar binder el 90% del rodaje de The Last of Us gira en torno de su coprotagonista Pedro Pascal, actor con el que encontró un gran apoyo, reveló la actriz.

Luego de que Bella Ramsey encontrará en Pedro Pascal -de 47 años de edad- una gran conexión con el que pudiera hablar de estos temas sobre su identidad sexual.

Pues ha esto Bella Ramsey expresó admira el apoyo que le dio Pedro Pascal, pues con el actor pudo hablar de temas profundos sobre género y sexualidad, pero también divertidos, conversaciones en las cuales la honestidad brillo.

“Ha sido un súper apoyo(...) tampoco eran siempre profundas: podían ser divertidas o con humor, todo el espectro. Simplemente fuimos muy honestos y muy abiertos el uno con el otro”. Bella Ramsey

A esto es preciso recordar que Pedro Pascal, conoce del tema bastante bien, pues tiene una hermana transgénero.

Con lo que además Pedro Pascal es uno de los actores que ha levantado la voz por los derechos de la comunidad LGBT+.