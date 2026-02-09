Aunque ligados a Donald Trump rechazaban ver el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, asistentes al medio tiempo alternativo no soportaron la tentación y sí lo sintonizaron.

En redes sociales se está difundiendo el momento en que los asistentes al club de golf de Donald Trump ven el show de Bad Bunny en el Super Bowl y no el medio tiempo alternativo como aseguraron.

Show de Bad Bunny en el Super Bowl llegó hasta al medio tiempo alternativo

El presidente Donald Trump aseguró que no vería el show de Bad Bunny de 31 años de edad, en el Super Bowl, apostando por el medio tiempo alternativo a cargo de Turning Point USA.

Al mandatario se le sumaron los afines a su política quiénes verían en el club de golf del presidente el medio tiempo alternativo, aunque parece que no aguantaron sintonizar a Benito Antonio Martínez Ocasio.

Un video mostró a los asistentes al medio tiempo alternativo viendo en las grandes pantallas del club de golf de Donald Trump, el show de Bad Bunny.

Aunque el show del puertorriqueño pudo haber pasado desapercibido, los asistentes se mostraron muy atentos a lo que el cantante tenía para ofrecer al público del Super Bowl.

Las vistas del medio tiempo alternativo al show de Bad Bunny en Super Bowl

Asistentes al medio tiempo alternativo del show de Bad Bunny en el Super Bowl fueron captados viendo el espectáculo del puertorriqueño y sus vistas lo confirman.

El medio tiempo alternativo que fue compartido en vivo por el canal de YouTube de Turning Point USA tiene al 9 de febrero, 20 millones de reproducciones contra 135 millones de audiencia que vio a Bad Bunny.