Cruz Azul vs Chivas abren las semifinales de la Liga MX. Miércoles 13 de mayo; 20 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.

Partido: Cruz Azul vs Chivas

Fase: Ida de las semifinales de Liga MX

Fecha: Miércoles 13 de mayo de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

Cruz Azul eliminó al Atlas en curtos de final de la Liguilla (Adrian Macias / Adrian Macias)

Cruz Azul vs Chivas: Hora para ver las semifinales de final de la Liga MX

A las 20 horas está programado el partido Cruz Azul vs Chivas en la ida de las semifinales de la Liga MX.

Cruz Azul vs Chivas: Canal para ver las semifinales de la Liga MX

Las señales de YouTube, Canal 5, TUDN y ViX transmitirán el partido Cruz Azul vs Chivas.

Partido: Cruz Azul vs Chivas

Fase: Ida de las semifinales de Liga MX

Fecha: Miércoles 13 de mayo de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

Chivas fue capaz de eliminar a Tigres en los cuartos de final (MEXSPORT / Alex Avalos)

¿Cómo clasificaron Cruz Azul y Chivas a las semifinales de la Liga MX?

Cruz Azul vs Chivas se medirán en las semifinales de la Liga MX tras dejar en el camino al Atlas y Tigres, respectivamente.

Se trata de una partido entre dos de los equipos más importantes del futbol mexicano, que inclusive han jugado finales por el título en el pasado.