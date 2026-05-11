Cruz Azul vs Chivas abren las semifinales de la Liga MX. Miércoles 13 de mayo; 20 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.
- Partido: Cruz Azul vs Chivas
- Fase: Ida de las semifinales de Liga MX
- Fecha: Miércoles 13 de mayo de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube
Cruz Azul vs Chivas: Hora para ver las semifinales de final de la Liga MX
A las 20 horas está programado el partido Cruz Azul vs Chivas en la ida de las semifinales de la Liga MX.
Cruz Azul vs Chivas: Canal para ver las semifinales de la Liga MX
Las señales de YouTube, Canal 5, TUDN y ViX transmitirán el partido Cruz Azul vs Chivas.
- Partido: Cruz Azul vs Chivas
- Fase: Ida de las semifinales de Liga MX
- Fecha: Miércoles 13 de mayo de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube
¿Cómo clasificaron Cruz Azul y Chivas a las semifinales de la Liga MX?
Cruz Azul vs Chivas se medirán en las semifinales de la Liga MX tras dejar en el camino al Atlas y Tigres, respectivamente.
Se trata de una partido entre dos de los equipos más importantes del futbol mexicano, que inclusive han jugado finales por el título en el pasado.
- Cruz Azul eliminó con global de 4-3 al Atlas
- Chivas empató 3-3 con Tigres y avanzó por su mejor posición en el torneo.