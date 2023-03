Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, reveló la verdad detrás de su nombre artístico en el programa de James Corden.

Pues el Conejo Malo -de 29 años- fue el invitado de esta semana de Carpool Karaoke, un programa presentado por James Corden.

El formato de este espacio consiste en una breve charla entre Corden y uno de los artistas más destacados del momento, mientras los lleva de paseo en su camioneta.

Incluso esta plática con Bad Bunny ya es considerada como uno de los mejores Carpool Karaoke de James Corden, pues el puertorriqueño se mostró muy divertido y abierto a hablar de sus gustos.

El reggaetonero incluso reveló los motivos por los cuales eligió “Bad Bunny” como el nombre con el cual se presentaría ante el público.

Bad Bunny revela a James Corden porqué se llama así (YouTube | Toma de video)

¿Por qué Benito Antonio eligió Bad Bunny como nombre artístico?

Hubo un fragmento en la plática con James Corden en la cual Bad Bunny habla acerca de la verdad que hay detrás de su nombre artístico.

Al parecer, antes que “Bad Bunny” Benito Antonio quería ser un tipo de artista que mantuviera su identidad en el anonimato, por lo que al principio quería usar una máscara de conejo:

“El primer concepto del artista que quería ser fue este tipo de artistas que no revelan su identidad. Quería utilizar una máscara de conejo”. Bad Bunny

Posteriormente, Bad Bunny revela que nunca quiso ser tan famoso, pero que al final simplemente decidió seguir la corriente.

Fue aquí cuando James Corner hizo la pregunta que tal vez más de uno ya se había hecho: ¿por qué Bad Bunny?

De inmediato el reggaetonero se describió a si mismo como un conejo. Diciendo que no importa lo malos que puedan llegar a ser, siempre se ven lindos.

“Así soy yo. Soy un buen tipo, soy adorable”. Bad Bunny

Aquí puedes ver el Carpool Karaoke de James Corden con Bad Bunny

Pero eso no fue todo de lo que hablaron Bad Bunny y James Corden, pues el cantante también habló sobre algunos de sus gustos personales, como las luchas de la WWE.

Además, de que cantó As It Was de Harry Styles y Break Free de Ariana Grande.

Así que si te quedaste con ganas de saber más acerca de Bad Bunny, puedes ver su Capoor Karaoke con James Cornden en YouTube.

Video que se ha posicionado en el top 10 de tendencias dentro de la plataforma, además de haber superado ya los dos millones de reproducciones.