Hoy 13 de agosto es el Día Internacional de los Zurdos, pero además se celebran las siguientes efemérides:

Día Internacional del Lobo

Día Mundial de la Caligrafía

Día Internacional del Armadillo

Fiesta de San Hipólito

Noche de Diana o Nemoralia

Fiesta de Hécate

Fiesta de San La Muerte pero no en México

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional de los Zurdos

Este 13 de agosto es el Día Internacional de los Zurdos, el cual se ha celebrado desde 1976 gracias a la Internacional de Zurdos o Lefthanders International.

El Día Internacional de los Zurdos es una jornada internacional que pretende dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades de las personas zurdas.

Especialmente porque la mayoría de las herramientas son difíciles de usar para ellos porque están pensadas en personas diestras, que son la mayoría de la población, tales como:

Tijeras

Cuadernos

Sillas

Bancas para escribir

Por lo que este Día Internacional de los Zurdos pretende acabar con los estigmas y tabúes de la sociedad, en donde por mucho tiempo se ha visto, incluso hoy en día, que el ser zurdo es un problema.

Lo cual ha provocado discriminación, acoso e incluso reprimiendas en donde han obligado a niños que manifestaron ser zurdos, a terminar siendo diestros.

Día Internacional de los Zurdos (Idin Ebrahimi / Unsplash)

Este 13 de agosto es el Día Internacional del Lobo

Otra de las efemérides de este 13 de agosto es el Día Internacional del Lobo, el cual resalta la importancia que tiene esta especie en la biodiversidad del planeta.

Pues también se recuerda en el Día Internacional del Lobo su necesidad de conservación y protección.

También el Día Internacional del Lobo, que aunque no se tiene registro sobre cómo surgió o que organización lo proclamó, pretende terminar con los estigmas en torno a estos animales.

Día Internacional del Lobo (Philipp Pilz / Unspalsh)

El 13 de agosto es el Día Mundial de la Caligrafía

Este 13 de agosto también es el Día Mundial de la Caligrafía. una efeméride proclamada en 2017 por la Manuscript Pen Company.

Pues el Día Mundial de la Caligrafía se celebra el segundo miércoles de agosto, rindiendo homenaje a la escritura a mano y al arte de la caligrafía.

Por lo que el objetivo principal de la Día Mundial de la Caligrafía es reunir a expertos, novatos e interesados en este arte en practicar, aprender y celebrarlo.

También se pretende destacar que la caligrafía es una técnica artística de la escritura cursiva a mano, misma que aún prevalece en la era de la digitalización.

El origen de la caligrafía se remonta al año 200 a.C en China, y se sabe que este arte ha ayudado a múltiples beneficios para el desarrollo cognitivo y habilidades motoras.

Día Mundial de la Caligrafía (Rachel McDermott / Unsplash)

El Día Internacional del Armadillo es este 13 de agosto

Por otro lado, este 13 de agosto es el Día Internacional del Armadillo, cuyo objetivo es dar a conocer el valor de estos animales, los cuales tienen características físicas peculiares.

Los armadillos son animales exóticos que cuentan con características físicas interesantes, como la capacidad de enrollarse y parecer a simple vista una bola pequeña protegida por una armadura.

También se sabe que los armadillos cuentan con varios dientes; entre 50 y 100 compuestos por caninos, incisivos, premolares y molares.

Ellos viven en bosques tropicales en cuevas o huecos que cavan con sus patas, aunque no permanecen mucho tiempo ahí porque no pueden respirar por mucho tiempo bajo tierra.

Armadillo (Pixabay)

La fiesta de San Hipólito es hoy, 13 de agosto

Otra de las festividades de este 13 de agosto, es la fiesta o santoral de San Hipólito, un soldado romano quien se convirtió al cristianismo; se cree que era carcelero en los tiempos del emperador Decio a mediados del siglo III.

Fue martirizado por haber sepultado el cuerpo del diácono San Lorenzo, y su cuerpo fue arrastrado por las calles de Roma, atado a la cola de un caballo.

En sus representaciones, San Hipólito suele aparecer con una armadura medieval, lleva un puñal en el cinto y en ocasiones aparece con una espada.

En algunas imágenes es acompañado de un caballo, al que se le ha atribuido un doble significado:el instrumento de su martirio y el de su profesión militar.

San Hipólito es considerado como el patrono de la Ciudad de México, pues tras la Conquista, nacieron las fiestas a San Hipólito como iniciativa de los españoles.

Esto con el objetivo de recordar a sus compañeros muertos en las batallas y para celebrar la fecha de la victoria sobre Tenochtitlán: el 13 de agosto de 1521; posteriormente se erigió un templo en su honor en Avenida Paseo de la Reforma e Hidalgo.

Sin embargo, en 1950, detrás del púlpito se colocó una capilla de San Judas Tadeo, el cual cobró gran devoción entre los ciudadanos al ser conocido como el “santo de las causas perdidas”.

Tras su popularidad, la imagen de San Judas fue trasladada al altar mayor en 1982, entre las imágenes de San Hipólito y San Casiano.

Fiesta de San Hipólito (Especial)

También este 13 de agosto es la Noche de Diana o Nemoralia

También este 13 de agosto se celebra el Noche de Diana o Nemoralia, también conocida como la Noche de Diana o el Festival de las Antorchas.

Se sabe que este era un festival romano celebrado en honor a la diosa Diana, en el lago Nemi en donde se encontraba su santuario.

Cada año se conmemoraba en los idus de agosto, que son los días 13, 14 y 15 del mes.

En la Nemoralia se realizaban procesiones con antorchas encendidas alrededor del lago, en donde se ofrecían regalos como coronas de flores y peticiones a Diana, considerada como la diosa de la caza, la naturaleza, la luna y el parto.

Noche de Diana o Nemoralia (Especial)

La Fiesta de Hécate se celebra este 13 de agosto

También este 13 de agosto se celebra la Fiesta de Hécate o las Hecatesias en honor a la diosa a la que se le ha asociado con el tiempo con la magia, las encrucijadas, la noche y los espíritus.

La Fiesta de Hécate se celebraba en la antigua Grecia en donde se hacían banquetes públicos en la víspera de cada novilunio.

Actualmente, los paganos modernos celebran a Hécate no solo el 13 de agosto, sino también el 16 de noviembre, la cual es conocida como la Noche de Hécate en donde se hacen rituales y ofrendas.

Fiesta de Hécate (Especial)

La Fiesta de San La Muerte es este 13 de agosto, pero no en México

Finalmente este 13 de agosto es la fiesta de San La Muerte pero no en México, sino que es celebrada principalmente en Argentina, en la región de Misiones.

Pues es aquí en donde hay un altar con su figura, pese a que la Iglesia Católica no reconoce a la San o Santa Muerte, pero es venerado como un protector especialmente para los marginados socialmente o en situaciones de riesgo.

San La Muerte es una figura popular que a menudo es representada como un esqueleto con una guadaña; se cree que protege a sus devotos y trae tanto protección como daño a sus enemigos.