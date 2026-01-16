Bad Bunny sorprendió al lanzar el teaser de su participación en el Super Bowl 2026 con la canción “El baile inolvidable”, un tema cargado de nostalgia y significado que conecta con la pérdida del amor y la memoria de lo irrepetible.

El anuncio marca un momento histórico: Bad Bunny se convertirá en el primer latino en encabezar en solitario el espectáculo de medio tiempo más visto del planeta, prometiendo una celebración de ritmos y géneros latinos desde el Levi’s Stadium en California.

Significado de El Baile Inolvidable de Bad Bunny

“El baile inolvidable” es una de las canciones más nostalgias que tiene en su repertorio en español Bad Bunny, misma que saltó a la fama tras el lanzamiento de su álbum Debí Tirar Más Fotos de 2025.

A esto el significado de “El baile inolvidable” habla sobre la pérdida de amor, basta solo ver la frase con la que comienza la canción “pensaba que contigo iba a envejecer”.

Para muchos, el propio título de la canción de Bad Bunny, con “El baile inolvidable” habla de ese amor que te marca, el que no puede borrar para toda la vida.

Ante el significado de “El baile inolvidable” el vínculo con el Super Bowl 2026 toma más significado para los espectadores que verán a Bad Bunny hacer historia, convirtiéndose en el primer latino en encabezar en solitario el espectáculo de medio tiempo más visto del planeta.

Pues además la canción, “El baile inolvidable” es un homenaje a los ritmos y géneros musicales latinos, con lo que Bad Bunny nos adelanta que el Super Bowl 2026 será una gran fiesta latinoamericana que no olvidará.

Recuerda que el medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny en escena será el domingo el 8 de febrero desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos.

Letra de “El baile inolvidable”, la canción de Bad Bunny que protagoniza el Super Bowl 2026

A continuación te dejamos letra de “El baile inolvidable”, la canción de Bad Bunny que protagoniza el Super Bowl 2026:

Pensaba que contigo iba a envejecer

En otra vida, en otro mundo podrá ser

En esta solo queda irme un día

Y solamente verte en el atardecer

Si me ven solo y triste, no me hablen

Si me ven solo y triste, soy culpable

La vida es una fiesta que un día termina

Y fuiste tú mi baile inolvidable

Y fuiste tú mi baile inolvidable

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, eh-eh

Mientras uno está vivo

Uno debe amar lo más que pueda

Pensaba que contigo iba a envejecer

En otra vida, en otro mundo podrá ser

En esta solo queda irme un día

Y ver pa’l cielo a ver si te veo caer

Si me ven solo y triste, no me hablen

Si me ven solo y triste, soy culpable

La vida es una fiesta que un día termina

Y fuiste tú mi baile inolvidable

No, no te puedo olvidar

No, no te puedo borrar

Tú me enseñaste a querer

Me enseñaste a bailar

No, no te puedo olvidar

No, no te puedo borrar

Tú me enseñaste a querer

Me enseñaste a bailar (yeh, yeh, yeh, yeh)

Ey, dime cómo le hago pa olvidarte

Hay un paso nuevo que quiero enseñarte

En las noches ya ni puedo dormir

Lo que hago es soñarte

No, no te puedo olvidar

No, no te puedo borrar

Tú me enseñaste a querer

Me enseñaste a bailar

Como tú me besabas, como yo te lo hacía

Como tú me mirabas, bellaquito me ponía

Se siente feo no tenerte cerquita

La nueva mama bien, pero no es tu boquita

Mi diabla, mi ángel, mi loquita

Mi diabla, mi ángel, mi loquita, ey

Esto suena cabrón

Vamos a hacerlo otra vez

Como anoche, como anoche

Aprieta, chamaquito, aprieta

¡Ahí, ahí, ahí, vamo allá!

No, no te puedo olvidar

No, no te puedo borrar

Tú me enseñaste a querer

Me enseñaste a bailar

Ay, yo con cualquiera me puedo acostar

Pero no con cualquiera quiero despertar

Solo con usted, con usted

Yo bailo con usted, nada más con usted

Un beso donde estés, donde estés, bebé (no, no te puedo olvidar)

No, no te puedo borrar

Tú me enseñaste a querer

Me enseñaste a bailar

Y yo he tenido muchas novias

Pero como tú ninguna

Ya no tengo mi sol, me pasó en la luna

Si te pienso, me tiro de una, eh-eh

Mi diabla, mi ángel, mi loquita

Mi diabla, mi ángel, mi loquita, eh-eh