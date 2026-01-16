Bad Bunny sorprendió al lanzar el teaser de su participación en el Super Bowl 2026 con la canción “El baile inolvidable”, un tema cargado de nostalgia y significado que conecta con la pérdida del amor y la memoria de lo irrepetible.
El anuncio marca un momento histórico: Bad Bunny se convertirá en el primer latino en encabezar en solitario el espectáculo de medio tiempo más visto del planeta, prometiendo una celebración de ritmos y géneros latinos desde el Levi’s Stadium en California.
Significado de El Baile Inolvidable de Bad Bunny
“El baile inolvidable” es una de las canciones más nostalgias que tiene en su repertorio en español Bad Bunny, misma que saltó a la fama tras el lanzamiento de su álbum Debí Tirar Más Fotos de 2025.
A esto el significado de “El baile inolvidable” habla sobre la pérdida de amor, basta solo ver la frase con la que comienza la canción “pensaba que contigo iba a envejecer”.
Para muchos, el propio título de la canción de Bad Bunny, con “El baile inolvidable” habla de ese amor que te marca, el que no puede borrar para toda la vida.
Ante el significado de “El baile inolvidable” el vínculo con el Super Bowl 2026 toma más significado para los espectadores que verán a Bad Bunny hacer historia, convirtiéndose en el primer latino en encabezar en solitario el espectáculo de medio tiempo más visto del planeta.
Pues además la canción, “El baile inolvidable” es un homenaje a los ritmos y géneros musicales latinos, con lo que Bad Bunny nos adelanta que el Super Bowl 2026 será una gran fiesta latinoamericana que no olvidará.
Recuerda que el medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny en escena será el domingo el 8 de febrero desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos.
Letra de “El baile inolvidable”, la canción de Bad Bunny que protagoniza el Super Bowl 2026
A continuación te dejamos letra de “El baile inolvidable”, la canción de Bad Bunny que protagoniza el Super Bowl 2026:
Pensaba que contigo iba a envejecer
En otra vida, en otro mundo podrá ser
En esta solo queda irme un día
Y solamente verte en el atardecer
Si me ven solo y triste, no me hablen
Si me ven solo y triste, soy culpable
La vida es una fiesta que un día termina
Y fuiste tú mi baile inolvidable
Y fuiste tú mi baile inolvidable
Eh-eh, eh-eh, eh-eh, eh-eh
Mientras uno está vivo
Uno debe amar lo más que pueda
Pensaba que contigo iba a envejecer
En otra vida, en otro mundo podrá ser
En esta solo queda irme un día
Y ver pa’l cielo a ver si te veo caer
Si me ven solo y triste, no me hablen
Si me ven solo y triste, soy culpable
La vida es una fiesta que un día termina
Y fuiste tú mi baile inolvidable
No, no te puedo olvidar
No, no te puedo borrar
Tú me enseñaste a querer
Me enseñaste a bailar
No, no te puedo olvidar
No, no te puedo borrar
Tú me enseñaste a querer
Me enseñaste a bailar (yeh, yeh, yeh, yeh)
Ey, dime cómo le hago pa olvidarte
Hay un paso nuevo que quiero enseñarte
En las noches ya ni puedo dormir
Lo que hago es soñarte
No, no te puedo olvidar
No, no te puedo borrar
Tú me enseñaste a querer
Me enseñaste a bailar
Como tú me besabas, como yo te lo hacía
Como tú me mirabas, bellaquito me ponía
Se siente feo no tenerte cerquita
La nueva mama bien, pero no es tu boquita
Mi diabla, mi ángel, mi loquita
Mi diabla, mi ángel, mi loquita, ey
Esto suena cabrón
Vamos a hacerlo otra vez
Como anoche, como anoche
Aprieta, chamaquito, aprieta
¡Ahí, ahí, ahí, vamo allá!
No, no te puedo olvidar
No, no te puedo borrar
Tú me enseñaste a querer
Me enseñaste a bailar
Ay, yo con cualquiera me puedo acostar
Pero no con cualquiera quiero despertar
Solo con usted, con usted
Yo bailo con usted, nada más con usted
Un beso donde estés, donde estés, bebé (no, no te puedo olvidar)
No, no te puedo borrar
Tú me enseñaste a querer
Me enseñaste a bailar
Y yo he tenido muchas novias
Pero como tú ninguna
Ya no tengo mi sol, me pasó en la luna
Si te pienso, me tiro de una, eh-eh
Mi diabla, mi ángel, mi loquita
Mi diabla, mi ángel, mi loquita, eh-eh