El exjugador profesional de fútbol americano Jason Kelce aclaró a través de un comunicado publicado en la red social X (antes Twitter) que son falsas las versiones que lo señalaban como defensor de Bad Bunny tras el anuncio del artista como encargado del show del Super Bowl 2026.

“Normalmente no comento este tipo de cosas, pero creo que debo mencionar que hay varias cuentas que publican citas falsas y me las atribuyen en esta plataforma. Agradezco que @X haya publicado notas de la comunidad sobre varias de ellas, y no me referiré específicamente a las otras cuentas para no aumentar su interacción”. Jason Kelce

Kelce, de 37 años de edad, desmintió las afirmaciones que circularon en diversos medios y portales, las cuales aseguraban que el exjugador había salido en defensa del cantante puertorriqueño de 31 años ante las críticas por su elección para el show de medio tiempo del evento deportivo más importante del año.

“Por favor, sepan que, a menos que escuchen algo directamente de mí a través de alguna de mis plataformas, no es real”, puntualizó Jason Kelce en su mensaje, dejando claro que las declaraciones que le atribuyeron son completamente falsas.

El exjugador de los Philadelphia Eagles ha mantenido una presencia activa en redes sociales desde su retiro, pero esta vez utilizó su cuenta oficial para frenar los rumores sobre su supuesta postura frente a la participación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026.

Bad Bunny causa controversia al quedar sentado durante “God Bless America” previo al Super Bowl 2026.

Las polémicas no cesan para Bad Bunny previo a su presentación en el Super Bowl 2026, luego de que el cantante puertorriqueño fuera duramente criticado por permanecer sentado durante la interpretación de “God Bless America” en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS), disputado el 7 de octubre en el Yankee Stadium entre los New York Yankees y los Toronto Blue Jays.

En videos que circularon en redes sociales, se observa al artista sin levantarse de su asiento mientras el público se pone de pie y entona el tradicional tema patriótico, interpretado durante la pausa de la séptima entrada.

El gesto de Bad Bunny fue interpretado por muchos como una falta de respeto hacia los símbolos estadounidenses; sin embargo, otros lo consideraron un acto de protesta política, vinculado a su conocida crítica hacia las políticas migratorias de Estados Unidos, país que incluso excluyó de su última gira internacional.

La acción ha dividido opiniones en redes sociales, reavivando el debate sobre la libertad de expresión y el compromiso social de los artistas, justo cuando el cantante se prepara para uno de los escenarios más importantes de su carrera: el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.