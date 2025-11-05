Petición de Change.org acumula firmas para cambiar a Bad Bunny por un artista country para el Super Bowl 2026.

De acuerdo con una actualización realizada el lunes 3 de noviembre, la petición superó ya las 100 mil firmas de usuarios inconformes con el próximo espectáculo del medio tiempo.

¿Bad Bunny fuera del Super Bowl 2026? Petición busca representación estadounidense

Kar Shell es la organizadora detrás de la petición en Change.org para sacar a Bad Bunny del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026.

En sustitución la usuaria pide a la NFL que consideren al cantante George Strait, conocido como el “Rey del Country“.

Una vez más le hacen el feo a Bad Bunny (@badbunnypr / Instagram)

De acuerdo con el escrito, el cantante es un representante de la música estadounidense, siendo el 78% de los ciudadanos quienes solo hablan inglés.

Esto a raíz de los comentarios de Bad Bunny en los que daba a entender que era necesario aprender español para disfrutar del espectáculo.

Kar Shell señala que el Super Bowl 2026 debe ser un evento familiar en el que la política debe quedar de lado.

Siendo este último uno de los ámbitos que más vino a mover el puertorriqueño, sobre todo en medio de las redadas antimigrantes en Estados Unidos y el debate sobre latinos en el país del norte.

La NFL defendió a Bad Bunny como para el Super Bowl 2026

Tras darse a conocer el anuncio de Bad Bunny como espectáculo de medio tiempo las reacciones no se hicieron esperar.

Y es que a pesar de que el puertorriqueño es el artista latino más importante de la música a nivel mundial, esto no fue suficiente para muchos en Estados Unidos.

Y es que parte de la petición señala que Bad Bunny “no representa” los valores norteamericanos.

Del mismo modo se alega que “no es lo que las familias quieren ver”, esto en referencia al tipo de espectáculo que ofrece el cantante.

Sin embargo, fue en octubre pasado cuando el comisionado de la NFL, Roger Goodell, se mostró firme ante la decisión de haber elegido a Bad Bunny.

En sus declaraciones aseguró que no eligen artistas sin enfrentar algún tipo de reacción negativa o crítica.

“Es uno de los artistas más importantes y populares del mundo”, dijo.