La congresista Marjorie Taylor Greene propuso reconocer el inglés como único idioma oficial en Estados Unidos tras comentarios de Bad Bunny, que se presentará en el Super Bowl 2026.

“Si no entienden lo que dije, tienen cuatro meses para aprender”. Bad Bunny

Esta iniciativa no limitará la enseñanza de otros idiomas en Estados Unidos, sin embargo, establecerá que leer y comprender la constitución en inglés será un requisito para la naturalización.

Bad Bunny (Badbunny.os.fan)

Marjorie Taylor Greene, congresista republicana, presentó este lunes 6 de septiembre una propuesta para convertir el inglés en el único idioma oficial de Estados Unidos.

Según la información, esto se da tras los comentarios de Bad Bunny en los que dijo que Estados Unidos debería aprender español antes de su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Durante el programa Saturday Night Live, Bad Bunny dijo en español que su presentación en el Super Bowl 2026 será un logro para la comunidad latina y agregó en inglés:

Ante estas declaraciones de Bad Bynny, Marjorie Taylor Greene urgió al Congreso de Estados Unidos aprobar su iniciativa para definir el inglés como único idioma oficial.

“Bad Bunny dice que Estados Unidos tiene cuatro meses para aprender español antes de su actuación perversa e indeseada en el entretiempo del Super Bowl. Sería un buen momento para aprobar mi proyecto de ley para que el inglés sea el idioma oficial de Estados Unidos. Y la NFL necesita dejar de tener actuaciones sexuales demoníacas durante sus espectáculos de entretiempo”. Marjorie Taylor Greene

Congresista sobre Bad Bunny (Captura de pantalla )

Cabe mencionar que esta iniciativa fue presentada por Marjorie Taylor Greene ante el congreso de Estados Unidos desde el pasado 5 de marzo y actualmente está en las primeras etapas legislativas.