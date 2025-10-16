En entrevista para el programa de radio The Howard Stern Show, la cantante Jennifer Lopez de 56 años de edad, ha elogiado el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, asegurando que es el artista más grande de este momento.

“Aplaudo a la NFL por hacer eso y en especial en este momento por decir vamos a poner a este artista para que todo el mundo lo vea, porque probablemente sea el artista más grande del planeta ahora mismo, de verdad que lo es”. Jennifer Lopez

Palabras con las que Jennifer Lopez mostró su apoyo para el cantante puertorriqueño de 31 años de edad, Bad Bunny ante la ola de críticas al ser el artista para el medio tiempo en el Super Bowl 2026.

Y por lo que hasta la también actriz Jennifer Lopez apuntó que tener a Bad Bunny frente al show del medio tiempo del Super Bowl 2026 es “para mí es un triunfo, para todos nosotros”.

Esto tras la pregunta del presentador Howard Stern de 71 años, a Jennifer Lopez sobre el entorno y hasta las acusaciones racistas que se vive tras anunciar a Bad Bunny en el show del Super Bowl 2026.

Jennifer Lopez recuerda con orgullo su medio tiempo en el show del Super Bowl 2020

Ante el entorno sobre el próximo Super Bowl 2026 encabezado por Bad Bunny, la cantante Jennifer Lopez también recordó cuando fue su turno en 2020.

Asegurando Jennifer Lopez que fue un orgullo ser la artista del show de medio tiempo del Super Bowl 2020.

Por lo que haber compartido el escenario en el Super Bowl 2020 con la cantante colombiana de 48 años, Shakira fue un momento importante, que recuerda con orgullo, expresó Jennifer Lopez.