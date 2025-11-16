La NFL soltó el “bombazo”, el show de medio tiempo será engalanado por Bad Bunny; el sabor látino se apoderará de uno de los eventos más importantes para Estados Unidos y esto incomodó a más de uno, incluida una leyenda del deporte y miembro del Salón de la Fama.

Brett Favre, leyenda de la NFL, ex-Quarterback de Packers y Vikings, alzó la voz en contra de la participación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Súper Bowl.

Fue durante una emisión de su podcast 4th & Favre, que el ex-Quarterback habló sobre la participación de Bad Bunny; mostró su desagrado y hasta dio sus candidatos para ser parte del show.

David Kano, presentador del podcast, lo cuestionó sobre quién sería el encargado del show de medio tiempo del Súper Bowl si la decisión estuviera en sus manos. Fue entonces que Favre dejó claro que no le gustó para nada la decisión de colocar a Bad Bunny.

¿Qué dijo Brett Favre sobre la participación de Bad Bunny en el medio tiempo del Súper Bowl?

Brett Favre, leyenda de la NFL, no ocultó su disgusto por la elección del puertorriqueño Bad Bunny como el encargado de hacer el show de medio tiempo en el Súper Bowl, pues preferiría a alguien que ame Estados Unidos.

“Yo elegiría a alguien como Jason Aldean. Alguien que ama este país y con el que todos pudieran identificarse. Es un gran patriota y tiene una gran voz”, señaló el ex-Quarterback, Brett Favre.

“Me gusta George Strait, que es de la vieja escuela, hay muchas opciones. Recuerdo cuando Whitney Houston cantó el himno nacional y me quedé alucinado. Si no se te saltaron las lágrimas viéndolo y escuchándolo, es algo que debería pasar”, agregó.

No es una sorpresa que Favre haya realizado esas críticas a los encargados del Súper Bowl, pues el legendario quarterback es un ferviente simpatizante de Donald Trump.

Brett Favre says the Super Bowl should feature someone who “loves this country,” naming Jason Aldean & George Strait as his picks. His comments follow the NFL’s choice of Bad Bunny as this year’s headliner. #SuperBowl #BrettFavre pic.twitter.com/hebo3Wt2br — Daily World News 26 (@DailyWorld26) November 11, 2025

¿Cuándo será el show de medio tiempo del Súper Bowl en el que participará Bad Bunny?

Aunque a muchos les incomode, como a Brett Favre, leyenda de la NFL, la decisión ya se tomó: Bad Bunny será el encargado de hacer el show de medio tiempo del Súper Bowl 2026.

El Súper Bowl 2026, en el que participará Bad Bunny en la parte musical, se llevará a cabo el 8 de febrero en el Levi’s Stadium

“Es para los que llegaron antes de mí y corrieron incontables yardas para que yo venga y pueda marcar un touchdown”, señaló Bab Bunny en el comunicado que informó sobre su participación en el show de medio tiempo del Súper Bowl.