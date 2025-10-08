Donald Trump no es el único. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, manifestó su rechazo sobre la elección de Bad Bunny en el Super Bowl 2026.

“Ni siquiera sabía quién era Bad Bunny”, dijo Mike Johnson, de 53 años de edad, a un reportero que le preguntó sobre la decisión de la NFL a su paso por el Congreso.

Enseguida, el político calificó de terrible la decisión sobre el evento anual que atrae millones de miradas. “Hay muchos ojos puestos”, indicó, según información dada a conocer.

Y sin más dio por hecho que Bad Bunny, de 31 años de edad, no posee la fama que se necesita para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Bad Bunny (Instagram | @badbunnypr)

Quieren fuera a Bad Bunny: Proponen a Lee Greenwood para el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Tras dejar claro que Bad Bunny no es de su agrado, Mike Johnson ya tiene a su reemplazo en mente. El legislador propone al cantante de country, Lee Greenwood.

Su elección se debe a que Lee Greenwood, de 82 años de edad, es autor del tema patriótico “God Bless the USA”, usado como himno no oficial de los republicanos y del movimiento trumpista.

Proponen a Lee Greenwood como reemplazo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 (@theleegreenwood / Instagram)

Bad Bunny será el primer artista latino en presentarse en solitario en el espectáculo del Super Bowl

El 7 de febrero de 2026, Benito Antonio Martínez Ocasio mejor conocido como Bad Bunny, hará historia.

Bad Bunny será el primer artista latino en protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, en solitario.

La decisión de la NFL molestó al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 79 años de edad, quien tachó de ridícula la elección.

Además del mandatario, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, lanzó una advertencia.

Amenazó con enviar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), al evento que tendrá lugar en Santa Clara, California.

No obstante, desde la Casa Blanca se dijo que no hay planes para realizar redadas migratorias en el marco del Super Bowl LX.