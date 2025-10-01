Corey Lewandowski, asesor del presidente Donald Trump, advirtió que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desplegará operativos durante el Super Bowl 2026.

La medida ha generado controversia porque será Bad Bunny, el famoso cantante latino de reggaetón, quien se presente en el Super Bowl 2026 el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Esto significa que el ICE desplegaría operativos durante el Super Bowl 2026, sin importar que California es considerada una ciudad santuario que busca proteger a personas indocumentadas de ser detenidas.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026 (Apple)

ICE desplegará operativos durante el Super Bowl 2026

En entrevista para medios locales, Corey Lewandowski señaló que “no habrá ningún refugio” para que los migrantes se resguarden del ICE durante la celebración del Super Bowl 2026.

“No hay ningún lugar donde puedan brindar refugio a quienes se encuentren ilegalmente en este país. Ni en el Super Bowl 2026 ni en ningún otro lugar. Los encontraremos y deportaremos”, declaró.

Según analistas, la presencia de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 podría generar mayor afluencia del público latino, situación que los pondría en vulnerabilidad ante el ICE.

La situación se recrudece ante las advertencias del asesor de Donald Trump: “No importa cuánto lleves en el país, 2 segundos, 2 minutos o 20 años”, te vamos a encontrar.