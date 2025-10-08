Florinda Meza -de 76 años de edad- celebró el homenaje de Bad Bunny a El Chavo del 8 en su sketch de Saturday Night Live.

Bad Bunny -de 31 años de edad- se inspiró en el Chavo del Ocho para estrenar la temporada 51 de Saturday Night Live e interpretó a Quico.

Florinda Meza está feliz de que Bad Bunny quiera tanto a El Chavo del Ocho

A unos días del estreno del sketch inspirado en El Chavo del Ocho, Florinda Meza compartió un mensaje de agradecimiento a Bad Bunny.

Florinda Meza expresó su alegría por el homenaje que le rindió Bad Bunny a uno de los personajes más conocidos de Roberto Gómez Bolaños.

“Me preguntan mi opinión sobre el sketch del Chavo del Ocho en el programa Saturday Night Live.Por supuesto, me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto” Florinda Meza

La actriz expresó que le gustó la interpretación de los actores de Saturday Night Live, pero halagó la actuación de Bad Bunny como Quico.

“Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota.” Florinda Meza

Florinda Meza destacó que los personajes de Roberto Gómez Bolaños han recorrido al mundo y recordó que hasta Matt Groening -de 71 años de edad- creó un personaje basado en el Chapulín Colorado.

La viuda de Chespirito agradeció a Saturday Night Live por el homenaje a El Chavo del 8, pero sobre todo a Bad Bunny.

Bad Bunny se transforma en Quico de El Chavo del 8 en Saturday Night Live (Saturday Night Live )

Florinda Meza se emocionó por ver de nuevo al Profesor Jirafales

Uno de los momentos más emocionantes de Florinda del sketch de Bad Bunny, fue ver de nuevo al Profesor Jirafales.

Florinda Meza mencionó que le gustó que Doña Florinda y el Profesor Jirafales estuvieran a punto de darse el tan esperando beso.

“Otra cosa que me encantó de este sketch fue ver de nuevo al Profesor Jirafales y estar a punto de presenciar ese ansiado beso “, escribió Florinda Meza en su Instagram.

Florinda Meza bromeó con que Bad Bunny detuvo a tiempo el beso entre estos dos personajes: “¡Ay! Sólo fue un sueño, porque Bad Bunny lo detuvo a tiempo".

La actriz cerró su mensaje llamado “tesoro” a Bad Bunny: “Seguimos con esa ilusión por siempre. ¿Verdad, tesoro? “.