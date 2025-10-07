El presidente de Estados Unidos Donald Trump cree que la participación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 es “una locura” porque ni conoce al cantante.

“Nunca lo he oído, no sé quién es, no sé porqué lo hacen, es una locura”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Pese a la fama que ha tenido el puertorriqueño Bad Bunny, de 31 años de edad, Donald Trump dijo que para él es desconocido y criticó duramente su participación en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

El cantante de Puerto Rico, Bad Bunny, amenizará el medio tiempo del Super Bowl 2026, pero al presidente Donald Trump no ve bien esta elección.

En una entrevista que el presidente de Estados Unidos tuvo en Newsmax, el canal de televisión que Donald Trump respalda, habló del show del Super Bowl 2026.

Y es que aseguró que nunca ha escuchado de Bad Bunny y mucho menos su música, de modo que calificó como “una locura” la elección del artista para el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico (Alejandro Granadillo / AP Photos / AP)

Por otra parte, señaló que el Super Bowl 2026 le echará la culpa a “algún promotor” que contrataron para dar más entretenimiento lo que cree “es una locura”.

“No sé lo que hacen, es una locura. Y luego culpan a algún promotor que contrataron para traer entretenimiento, creo que es absolutamente ridículo”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Bad Bunny se ha defendido de los seguidores de Donald Trump que han sentenciado su participación en el medio tiempo del Super Bowl 2026, asegurando que tienen 4 meses para aprender español.

Esto sucedió en la participación de Bad Bunny Saturday Night Live, donde habló en inglés y luego en español, aclarando “si no entendieron” aún tienen tiempo para poner en práctica el idioma hispano.

Donald Trump sugiere cambios para el Super Bowl 2026

El presidente Donald Trump compartió su interés en cambiar el formato del Super Bowl 2026 porque no le gusta eso de todos mirando una pelota en el primer asalto.