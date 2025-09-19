A Peso Pluma -de 26 años de edad- no le da miedo a soñar y admite que le gustaría tener una colaboración con Justin Bieber.

De cumplirlo, esta significaría una colaboración más a la larga lista de éxitos de Peso Pluma con artistas que se desempeñan en otros géneros musicales.

Peso Pluma quiere colaborar con Justin Bieber

Fue durante la sección “GOAT Talk” del programa Complex en YouTube que Peso Pluma reveló uno de sus sueños en cuanto a su carrera musical.

“Yo siempre he querido colaborar con él, hacer algo con él, es con Justin Bieber”, admitió el cantante de corridos tumbados.

Justin Bieber (@justinbieber / Instagram)

Cabe destacar que desde su gran auge en la música Peso Pluma ha encabezado colaboraciones con todo tipo de artistas.

Esto lo ha orillado no solo a salir de su zona de confort para tratar de explorar nuevos géneros.

Sino que también ha logrado que cantantes del género pop den el salto a los polémicos corridos tumbados.

Y aunque dentro de su sueño Peso Pluma no especificó qué tipo de material le gustaría grabar con Justin Bieber, sí dejó en claro que es una oportunidad que no se querría perder.

Peso Pluma, cantante. (@PesoPlumaDobleP)

Las colaboraciones más destacadas de Peso Pluma en la música

La popularidad de Peso Pluma lo ha llevado a colaborar con artistas de talla nacional e internacional.

Entre las canciones más destacadas de Peso Pluma con otros cantantes se encuentra:

“Ella baila sola”, con Eslabón Armado

“Bellakeo”, con Anitta

“Put Em In The Fridge”, con Cardi B

“Mala”, con Ryan Castro

“Tommy & Pamela”, con Kenia Os

Peso Pluma y Eslabón Armado, Ella Baila Sola (Tomada de video)

¿Justin Bieber se retiró de la música? Peso Pluma insiste en una colaboración

Durante el 2025 Justin Bieber ha encendido repetidamente una alarma entre sus fans por fotos y videos que circulan de él en la prensa internacional.

Mismas que muestran al cantante con apariencia y comportamiento preocupantes.

Parte de la angustia radicaba en el destino musical de Justin Bieber, siendo en 2019 cuando se retiró momentáneamente de la música.

Esto, se supo por el propio cantante, fue para priorizar su salud mental.

Ahora en 2025 Justin Bieber lanzó un nuevo disco en julio pasado con 20 canciones titulado Swag.

El cantante continúa haciendo música, por lo que una colaboración con Peso Pluma será más asunto del destino y disposición de ambos artistas.