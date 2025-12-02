Los primos más famosos del regional mexicano, Peso Pluma y Tito Double P, revelaron el primer adelanto de “Dinastía”.

Este será un álbum colaborativo en el que ambos exponentes del género prometen no solo una importante evolución musical, sino también un exitoso cierre de año.

“Dinastía” de Peso Pluma y Tito Double P ya tiene fecha de estreno

Fue por medio de sus respectivas cuentas de Instagram que Peso Pluma y Tito Double P anunciaron un regalo de navidad para sus fans.

Y es que “Dinastía” será lanzado al público el próximo jueves 25 de diciembre de 2025.

“Dinastía” de Peso Pluma y Tito Double P (Captura de video)

En las primeras imágenes promocionales del nuevo material discográfico se puede apreciar un estilo inspirado en el viejo cine de Hollywood en blanco y negro.

En cuanto a la temática se ve una iglesia y un sacerdote que bendice unas máscaras de luchador, lo que plantea una producción bastante ambiciosa.

Sin embargo, todavía se desconoce el sonido que característico de este álbum en particular, pero las expectativas ya están en lo mas alto.

Peso Pluma y Tito Double P ya han colaborado con anterioridad en éxitos como:

“El Beicon”

“El Gavilán”

“AMG”

“PRC”

“Siempre Pendientes”

Es por lo anterior que un álbum enteramente de Peso Pluma y Tito Double P ha sido esperado por los fans de los primos desde hace tiempo y “Dinastía” fue la respuesta a estas plegarias de los fans.