Kali Uchis, quien se encuentra de gira en Estados Unidos, sorprendió a su público al compartir escenario con Peso Pluma.

Sí, Kali Uchis y Peso Pluma, de 31 y 26 años respectivamente, se unieron en el escenario para cantar en vivo su éxito “Igual que un ángel”. Hay video.

Acá el video de Peso Pluma y Kali Uchis cantando Igual que un ángel en vivo

A más de un año de su lanzamiento, “Igual que un ángel” sigue siendo la canción favorita de fans de Peso Pluma y Kali Uchis.

Consciente de ello, Kali Uchis invitó a Peso Pluma a su concierto del pasado 20 de agosto en Los Ángeles.

La estadounidense y el mexicano compartieron escenario, cantaron su éxito “Igual que un ángel” en vivo.

Por supuesto, el momento quedó atesorado en un video que el público que asistió al show grabó con ayuda de su celular.

La grabación muestra al intérprete de corridos tumbados vistiendo pantalón y camisa negra salir del escenario para reunirse con Kali Uchis cuyo atuendo tiene unas alas de ángel.

De esto hablamos:

Peso Pluma fue el invitado especial en concierto de Kali Uchis, e interpretaron por primera vez en vivo “Igual que un ángel” pic.twitter.com/jPKbRGgiJ8 — Indie 505 (@Indie5051) August 21, 2025

Debido a que ya es viral, gente está opinando: “Tremendo tema”, “Diositos”, “También quiero vivir ese sueño”, “Me gusta mas el Peso de ahora”, “Qué maravilla”.

¿Kali Uchis traerá su gira a México?

El dúo musical entre Kali Uchis y Peso Pluma emocionó a seguidores de ambos, por lo que fans se preguntan si la cantante estadounidense traerá su gira a México.

Cabe mencionar que Kali Uchis arrancó su The Sincerely Tour el pasado 14 de agosto. La gira, hasta el momento, llegará a Estados Unidos y Canadá.

Se desconoce si la gira llegará a México en un futuro.

Kali Uchis (@kaliuchis / Instagram)

Debido a que la cantante ha tenido gran aceptación en nuestro país, sus fans esperan ser considerados.

Sobre todo porque el tour celebra la trayectoria musical de una década de Kali Uchis, quien se propuso dar a su público una experiencia inolvidable.

Además de interpretar 36 canciones, ofrece a los espectadores un show impactante e inmersivo.

En la gira está acompañada por la agrupación Thee Sacred Souls, quienes fungen como sus teloneros.