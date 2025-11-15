A través de redes sociales, Kenia Os -de 26 años de edad- y Peso Pluma, compartieron un tierno momento de felicidad.

Y es que la pareja de cantantes se encuentra celebrando sus primeros 9 meses de noviazgo de una forma muy romántica.

El mensaje de Peso Pluma por su aniversario con Kenia Os

Peso Pluma -de 26 años de edad- dejó su faceta bélica y tumbada de lado para dedicarle un tierno mensaje a Kenia Os por su aniversario.

En las fotos que compartieron los cantantes se les puede ver abrazados y juntos en diferentes momentos a lo largo del año.

Peso Pluma y Kenia Os (Captura de pantalla)

Kenia Os se mantuvo en la simpleza, pero desbordando cariño con las palabras que le dedicó a la Doble P: “9 meses con mi amor”, mensaje seguido con emojis de beso y corazón.

Por su parte, Peso Pluma hizo gala de su personalidad romántica con la cantante con un mensaje que encantó a los fans de la pareja.

“Gracias por estos hermosos 9M. Cada día contigo es una bendición. Te amo, mi amor”, es lo que se aprecia en una de las fotos de la pareja.

Y es que si bien comenzaron su relación con mucha discreción, fue cuestión de tiempo para que se les cayera la simulación.

Momento en el que Peso Pluma y Kenia Os ya no tuvieron reparo en ser vistos en público con cada vez mayor frecuencia.

Ahora, tras 9 meses de relación, la pareja ha salido a demostrar que se quieren de verdad y que el noviazgo va muy en serio.

Esto contrario a lo que los detractores de la pareja llegaron a señalar desde un principio, diciendo que solo era marketing.