Peso Pluma -de 26 años de edad- logró un nuevo éxito en su carrera al convertirse en el primer embajador mexicano en la Fashion Week de Nueva York.

El éxito de Peso Pluma dentro de la industria musical lo ha llevado también a ser un referente dentro de la moda internacional.

Peso Pluma, primer embajador mexicano en la Fashion Week de Nueva York

Peso Pluma, uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados, es el primer embajador mexicano en la Fashion Week de Nueva York.

El nombramiento de Peso Pluma como embajador fue hecho por el Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA).

Peso Pluma en los Premios Grammy 2025 (Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP)

“Este nombramiento convierte a Peso en la imagen de la NYFW y en un símbolo de la creciente influencia de la música”, destaca el comunicado oficial del CFDA.

Peso Pluma representará a México en la apertura oficial de la temporada Primavera/Verano 2026, acompañado del presidente del CFDA, Thom Browne.

También formará parte del NYFW Live desde el Rockefeller Center, programa que transmite en directo las colecciones del 11 al 16 de septiembre 2025.

Peso Pluma compartirá escenario con diseñadores de renombre como Michael Kors y Anna Sui.

Así como con modelos y artistas destacados, como Anok Yai y la puertorriqueña Young Miko.

El anuncio ha colocado a Peso Pluma como uno de los cantantes mexicanos más importantes no solo en la música, sino también en la industria de la moda.

Peso Pluma (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Peso Pluma hizo su debut en la Fashion Week de Nueva York en desfile de Thom Browne

Peso Pluma hizo su debut en la Semana de la Moda de Nueva York al asistir como invitado al desfile de Thom Browne para la temporada Otoño/Invierno 2025.

La aparición de Peso Pluma fue significativa para la creciente representación de México y la cultura latina en la moda global.

Peso Pluma, quien vistió un atuendo completo de Thom Browne, atrajo la atención de la industria, demostrando su creciente influencia más allá de la música.

Consolidó su conexión con el mundo de la moda de lujo y puso bajo los reflectores su papel como artista.