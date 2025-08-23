Kenia Os -de 26 años de edad- pide a los medios de comunicación no ser presionada para casarse con Peso Pluma, su actual novio.

Kenia Os y Peso Pluma -de 26 años de edad- demuestran que su romance va viento en popa, por lo que se rumora que pronto llegarán al altar.

Kenia Os pide no ser presionada para casarse con Peso Pluma

Kenia Os no descarta la posibilidad de casarse con Peso Pluma; sin embargo, pide que no la presionen.

“Ay, ¿por qué la presión a mí? A mí no me presionen, chicos”, respondió entre risas Kenia Os.

En un encuentro con la prensa, Kenia Os habló abiertamente sobre su relación y los rumores de boda con Peso Pluma.

Kenia Os fue clara al detallar que tanto ella como Peso Pluma están disfrutando de su romance y no tienen prisa por casarse.

“Creo que es una relación que estamos muy comprometidos en este momento como pareja, disfrutando mucho nuestro noviazgo.” Kenia Os

Kenia Os no pudo ocultar que está muy enamorada y feliz en su relación con Peso Pluma.

“La verdad es que nos amamos mucho y estamos disfrutando todos los días cada día cada momento”, respondió Kenia Os.

La relación de Kenia Os y Peso Pluma se encuentra en su punto más sólido, repleta de cariño y goce que reafirma su amor.

Peso Pluma y Kenia Os

¿Kenia Os se ve embarazada de Peso Pluma?

Kenia Os también fue cuestionada por la prensa sobre la posibilidad de ser mamá con Peso Pluma.

“Dios, qué preguntas chicos”, dijo sorprendida Kenia Os y continuó respondiendo: “Claro que sí”.

Kenia Os aceptó que le gustaría convertirse en mamá, aunque por ahora no está en sus planes.

Desde que confirmaron su romance, Kenia OS y Peso Pluma se han convertido en una de las parejas más seguidas de la industria musical.

Kenia OS y Peso Pluma han sido foco de atención por sus apariciones públicas, en donde no pierden la oportunidad de expresar su cariño ante las cámaras.