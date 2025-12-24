En vísperas de Navidad, Justin Bieber -de 31 años de edad- sorprendió a sus seguidores con un mensaje en donde se sincera sobre un año difícil.

Justin Bieber aprovechó esta celebración para invitar a sus seguidores a la reflexión sobre lo que realmente se quiere.

El mensaje de Navidad de Justin Bieber donde se sincera sobre un año díficil

En los últimos meses, Justin Bieber ha protagonizado una serie de polémicas que lo han mantenido en el ojo del huracán.

Pero, el cantante decidió dejar de lado todas las especulaciones sobre su vida privada y se sinceró sobre un año difícil en su mensaje por Navidad.

Justin Bieber se sincera sobre un año difícil en su mensaje de Navidad (@justinbieber / X )

Justin Bieber comenzó su mensaje invitando a sus seguidores a reflexionar sobre qué es lo que realmente se quiere.

“La Navidad es el momento de reflexionar y preguntarte qué es lo que realmente quieres, ¿qué te llena de verdad?” Justin Bieber

Compartiendo diferentes versículos bíblicos, Justin Bieber destacó que la Navidad es un recordatorio del don del perdón que solo Jesús lo pude ofrecer.

Justin Bieber recordó que no ha tenido momentos agradables; sin embargo Jesús le ha ayudado a superar estas situaciones difíciles.

“La Navidad es un recordatorio de Jesús y del don gratuito del perdón que solo él puede ofrecer. Reflexionar sobre esto me recuerda todo lo que he pasado y cómo él me ha ayudado a superarlo” Justin Bieber

Aunque reconoce que dejar ir el resentimiento es difícil, cuando Jesús lo muestra no se puede negar.

Justin Bieber deseó que todas las personas se puedan acoger en este amor que llega pase lo que pase.

“Dejar ir el resentimiento es difícil, pero cuando Jesús se revela dispuesto y capaz, es difícil negarlo. Espero que, dondequiera que estés, puedas acoger este amor que nos encuentra exactamente donde estemos, pase lo que pase” Justin Bieber

Justin Bieber comparte fotos de su hijo previo a la celebración de Navidad

No fue el único mensaje que compartió Justin Bieber por Navidad. A través de su cuenta de Instagram, compartió una serie de imágenes de su hijo Jack.

En las fotografías se puede ver a su pequeño caminando en un avión privado con un gorro rojo de Santa Claus, un suéter a juego y pantalones deportivos grises.

También hay decoraciones navideñas en el avión, con un muñeco de nieve en el fondo y flores verdes y rojas en un jarrón sobre la mesa auxiliar de madera.