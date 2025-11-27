Parka, el contrabajista de Peso Pluma, lanzó una fuerte crítica contra rockeros y metaleros por su “hipocresía musical”.

De acuerdo con el músico, el regional mexicano siempre ha sufrido de discriminación por parte de ambos géneros, pero ahora los papeles han cambiado drásticamente.

Músico de Peso Pluma se queja de la discriminación en la escena rock y metal

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el músico de Peso Pluma se lanzó en contra del rock y metal.

En sus palabras, Parka asegura que los representantes de estos géneros ahora quieren ser parte del fenómeno que es en la actualidad el regional mexicano.

Peso Pluma triunfó en la Fashion Week de Nueva York (Instagram @pesopluma / Instagram @pesopluma)

La principal molestia del músico radica en que, en el pasado, eran rockeros y metaleros quienes hacían menos al género que ahora lidera el mercado.

De acuerdo con el músico de Peso Pluma, esto los ha orillado a buscar un lugar dentro del regional mexicano.

Y aunque no dio nombres, sí dio a entender que es un escenario que se vive mucho dentro de la escena musical.

Cabe destacar que en los últimos años, Peso Pluma y los corridos tumbados han sido la tendencia de los oyentes.

Lo que, como menciona Parka, inició una batalla entre los fans de diferentes géneros musicales.

Pues mientras hay quienes ven el futuro de la música en el regional mexicano, hay quienes dicen que géneros como el rock y el metal jamás pasarán de moda.