Natanael Cano -de 24 años de edad- anunció una gira por Latinoamérica tras quedarse sin visa de trabajo en Estados Unidos.

Tras ser vinculado a proceso por cohecho en 2024, Natanael Cano tenía prohibido salir de México, pero todo indica que ya le autorizaron viajar.

Natanael Cano anuncia gira por Latinoamérica y visitará cinco países

A pesar de quedarse sin visa y de la prohibición que tenía para salir de México, Natanael Cano anunció una nueva gira por 5 países de Latinoamérica:

Guatemala: 6 de noviembre de 2025

Managua, Nicaragua: 8 de noviembre de 2025

Tegucigalpa, Honduras: 9 de noviembre de 2025

Bogotá, Colombia: 13 de noviembre de 2025

San Salvador, El Salvador: 15 de noviembre de 2025

Natanael Cano se va a presentar en cinco países de Latinoamérica (Instagram/@natanael_cano)

La gira de Natanael Cano por Latinoamérica se realizará durante todo el mes de noviembre.

La preventa de boletos para los cinco conciertos de Natanael Cano inicia el 11 de septiembre, mientras que la venta general varía según el país.

Asimismo, El 22 de noviembre, Natanael Cano se presentará en el Coca Cola Flow Fest en la CDMX.

Natanael Cano se quedó sin visa de Estados Unidos en julio de 2025 y su última gira fue en 2024, llamada “Tumbado Tour”.

¿Natanael Cano se burló de las autoridades? Su video promocional es sospechoso

Natanael Cano promocionó su gira con un video, del cual inicia con un documento que dice Hermosillo, Sonora, y se lee que es una autorización para salir de México.

Recordemos que el proceso de Natanael Cano por cohecho se realiza en Sonora, por lo que el cantante habría solicitado un permiso para salir del país,.

Ya que la denuncia en su contra continúa.

Además, en el video aparece un “agente” de la policía y tras su salida del lugar, Natanael Cano se encuentra con la prensa.

Uno de los cameos del video muestra a un policía con semblante enojado, el cual observa con seriedad al cantante.

Natanael Cano responde a la mirada del ‘policía’ con una sonrisa, lo cual sería una respuesta a que logró evadir a las autoridades momentáneamente.