El cantante mexicano de los corridos tumbados de 24 años de edad, Natanael Cano en entrevista narró cómo es que se peleó nada más ni menos que con una señora.

Pelea que protagonizó Natanela Cano luego de que una señora lo llamara “naco” y que hizo que el cantante reaccionará ¿qué le dijo?

Así es como Natanael Cano se peleó con una señora que lo llamó “naco”, acá el video

A través de una reciente entrevista con el empresario y productor musical de 59 años de edad, Pepe Garza el cantante Natanael Cano reveló pelea con una señora que lo llamó “naco” en calles de Hermosillo, en el estado de Sonora, mientras conducía su vehículo:

“Me le meto a un carro por ahí y una doña me quiere alcanzar, me dice: ‘pinche naco, ¿tú eres el de los corridos? Naco corriente’”, contó Natanael Cano.

Y ante los reclamos de la señora, el cantante de los corridos tumbado no se quedó callado por lo que le respondió con un “cállate el hocico”.

Declaraciones de Natanael Cano que vuelven a ponerlo en la mira de la polémica, luego de que hace unos días protagonizó un incidente en el festival Baja Beach Fest 2025.

Luego de que durante su presentación en Playas de Rosarito, en Baja California, Natanael Cano protagonizó pelea con el DJ encargado de su música.

Pues Natanael Cano se molestó tras su reclamos al DJ que repitieran una canción que no se escuchaba bien, lo que llevó a que ambos llegaran a los golpes.

Natanael Cano reconoce que se ha ganado detractores, pero se deficiente

Ante las revelación de Natanael Cano al pelearse con una señora que lo llamó “naco”, el cantante se defendió de los que lo critican.

Luego de que Natanael Cano aseguró que el odio que recibe es por hacer su característica música en el género de los corridos tumbados.

“Tienen ese odio contra mí, gente culera. Me dicen que soy un ‘naco pendejo’ por hacer los corridos”.

Sin embargo, también Natanael Cano reconoció que se ha ganado a sus detractores debido a su carácter.