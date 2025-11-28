Natanael Cano lanzó una serie de historias en Instagram donde lanzó una dura crítica al SAT, a raíz del anuncio de la recaudación récord en el pago de impuestos del organismo a finales de 2025.

No solo eso, en sus historias Natanael Cano también señaló que gran parte de esa recaudación por el pago de impuestos, se debe a la vigilancia que hay sobre los ingresos de artistas.

Natanael Cano se burla de la recaudación del SAT por el pago de impuestos

En sus historias de Instagram, Natanael Cano compartió la noticia de la recaudación récord del SAT en el pago de impuestos de este 2025, ironizando acerca del tema.

En esa historia, Natanael Cano comentó "Full rockstars. Mis ídolos, alaverga“, denotando su sorpresa por los 4.4 billones de pesos que recaudará el SAT por el pago de impuestos.

No solo eso, en una segunda historia señaló “Ahora sí que ni los Beatles se atrevieron a tanto”, acompañado de la canción “Here Comes The Sun” y emojis de dinero volando.

Dando a entender que el pago de impuestos le quitará una gran cantidad de dinero, además de ser una crítica velada a que ahora en general todos pagan más.

Natanael Cano señala que el SAT le hace varias auditorías al mes por el pago de impuestos

Finalmente, en una tercera publicación, Natanael Cano dio a conocer que el SAT la hace cuatro auditorías al mes, relacionadas al pago de impuestos.

Lo que va en relación con las otras historias de Natanael Cano, sobre el SAT y el pago de impuestos, y que él era uno de los más afectados por el organismo.

De hecho señala que le tocó pagar varios millones, que se quieren “chingar su empresa”, y que si no hay por ahí un “descuentito del bienestar”.

“Un descuento del bienestar, ¿para el muñeco nada? Varios melones me tocó mandar. Échenme la mano. Todavía con cuatro auditorías al mes para chingarse a mi empresa. Viva México’' Natanael Cano

Denotando su malestar por estar constantemente vigilado por el SAT, mientras que a otras personas parecen perdonarles todo, aunque reciban ingresos iguales o mayores al cantante.

Recordemos que ya son varias las figuras públicas que se quejan por los impuestos excesivos que deben de pagar de manera constante.