Natanael Cano y Gabito Ballesteros cantaron el festival Coca-Cola Flow Fest 2025 el corrido “Cuerno Azulado”, que tantos problemas le ha traído.

Polémica en el Flow Fest 2025: Natanael Cano y Gabito Ballesteros interpretan “Cuerno Azulado”

Natanael Cano y Gabito Ballesteros, de 24 y 26 años de edad respectivamente, compartieron escenario en el Flow Fest 2025.

Para gusto de sus seguidores, Natanael Cano y Gabito Ballesteros interpretaron gran parte de sus éxitos, entre ellos:

Mi bello ángel

Ya te olvidé

O me voy o te vas

Paca de billetes

El diabloMás altas que bajadas

Low Low

AMG

Presidente

CH

La Pizza

BZRP sesión

Y “Cuerno Azulado”, lo que generó sorpresa ya que anteriormente, Natanael Cano, pagó un millón de pesos por interpretar este corrido en uno de sus conciertos.

Incluso, en una ocasión lo desechó de su catálogo musical argumentando que podría perder la vida si volvía cantarlo.

Natanael Cano (Instagram/@natanael_cano)

Antes de ceder a las peticiones de su audiencia, el originario de Hermosillo, dijo: “Porque aquí nos vale verga la vida y arriba los corridos mi compa”.

Enseguida prestaron su voz al corrido tal y como muestra el video que a continuación de compartimos:

Natanael Cano junto a Gabito Ballesteros cantando "Cuerno Azulado" en el Coca Cola Flow Fest 2025. pic.twitter.com/8SOUVM6ZAn — Natanael Cano News (@NatanaelCanoNew) November 24, 2025

Hasta el momento se desconoce si Natanael Cano y Gabito Ballesteros serán multados por interpretar el corrido.

Aunque no existe una multa específica por interpretar un corrido en un concierto que se lleve a cabo en Ciudad de México, los cantantes podrían ser sancionados por promover la violencia y hacer apología del delito.

Cabe mencionar que Natanael Cano ya había interpretado “Cuerno Azulado” en su concierto en el Estadio GNP Seguros, evento que se transmitió en Disney+