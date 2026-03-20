La Arrolladora Banda El Limón se queda sin visa para trabajar en Estados Unidos.

De nuevo, La Arrolladora Banda El Limón enfrentaría dificultades con sus visas de trabajo, lo que complicaría sus shows en Estados Unidos de su “¿Dónde estabas tú? Tour 2026.

Revelan que La Arrolladora Banda El Limón se queda sin visa para trabajar en Estados Unidos

La Arrolladora Banda El Limón se habría quedado sin visa de trabajo en Estados Unidos, así lo reveló la influencer Chamonic3 en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la creadora de contenido, las visas de los integrantes de La Arrolladora Banda El Limón están en proceso administrativo, por lo que todavía no han sido aprobadas.

Junto a La Arrolladora Banda El Limón, otras bandas de regional mexicano no cuentan con sus visas aprobadas para ingresar a Estados Unidos.

La Arrolladora Banda El Limón (@arrolladoraoficial / Instagram )

La problemática de La Arrolladora Banda El Limón se da en un contexto donde el gobierno estadounidense ha intensificado la revisión de permisos a diversas agrupaciones.

Hasta el momento, La Arrolladora Banda El Limón no ha confirmado que se hayan quedado sin visa para trabajar en Estados Unidos.

No obstante, no es la primera vez que la agrupación enfrenta dicha situación.

En noviembre 2025, el vocalista Esaúl García tuvo incidente en el Aeropuerto de la Ciudad de México por dinero en su maleta que no estaba declarado.

Posteriormente, Esaúl García fue informado de que no podía viajar a Estados Unidos hasta regularizar su situación con la embajada.

De igual manera, se señaló que otro integrante también había tenido problemas con su visa de trabajo.

Ante tal dificultad, la banda mostró confianza en resolver y mantener todo en regla.

La Arrolladora Banda El Limón (@arrolladoraoficial)

La Arrolladora Banda El Limón tiene programados conciertos en Estados Unidos, pese a problemas con visa de trabajo

Aunque La Arrolladora Banda El Limón tiene problemas con visa de trabajo, ya tiene programados algunos conciertos en Estados Unidos:

19 de abril en Tracy, California

23 de abril en Irving, Texas

24 de abril en Laredo, Texas

29 de mayo en Wheatland, California

10 de julio en Austin, Texas

11 de julio en Houston, Texas