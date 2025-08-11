Natanael Cano -de 24 años de edad- protagonizó un violento incidente durante su presentación en Baja Beach Fest 2025, en Rosarito, Baja California.

El cantante de corridos tumbados confrontó a su DJ, para después estrellar su laptop contra el suelo.

Natanael Cano agarrandose a vergazos con el DJ del Baja Beach Fest porque le estaba poniendo efectos de sonidos raros en la voz, se quería burlar de el y le estaba arruinando la presentación.



Después de esto, Nata cantó corridos y cerró con Cuerno Azulado.



Natanael Cano golpea a su DJ en Baja Beach Fest 2025

Durante su presentación en el cierre del Baja Beach Fest 2025 en Baja California, Natanael Cano se molestó por fallas técnicas en su show, específicamente por problemas de audio y la reproducción de una canción incorrecta.

Esto lo llevó a confrontar a su DJ en el escenario, donde la situación escaló rápidamente.

Los vídeos muestran a Natanael Cano insultando y agrediendo físicamente al DJ, lanzándole golpes e incluso recibiendo uno en el rostro.

Luego del percance, Natanael Cano tomó la laptop del DJ y la estrelló contra el suelo, para luego burlarse del incidente frente al público; mientras los fans pedían que volviera a cantar.

Opiniones divididas tras percance de Natanael Cano en Baja Beach Fest 2025

En redes sociales, el incidente en Baja Beach Fest 2025 generó controversia; algunos usuarios justificaron la reacción de Natanael Cano como parte del “descontrol” de un concierto en vivo, además de “defender” su trabajo como artista.

Mientras que otros lo condenaron por su actitud violenta y poco profesional, señalando que parecía estar en un estado inconveniente durante la presentación.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del DJ agredido y se desconoce si habrá consecuencias legales por los daños al equipo.

¿Qué ha dicho Natanael Cano tras incidente en Baja Beach Fest 2025?

Hasta el momento, ni Natanael Cano ni los organizadores del Baja Beach Fest 2025 han emitido un comunicado oficial sobre el incidente.

Lo más reciente que subió el artista, es una historia de Instagram, colocando emojis haciendo alusión a la grosería del dedo de enmedio, con la canción “Lo Que Quiero” de fondo: