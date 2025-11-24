Natanael Cano interpretó “Cuerno Azulado” en el Flow Fest 2025 junto a Gabito Ballesteros.
Junto a Gabito Ballesteros, de 26 años de edad, lo interpretó en Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se llevó a cabo el festival musical, pero ¿cuál es su significado?
¿Qué significa Cuerno Azulado? Letra y explicación de la canción prohibida de Natanael Cano
“Cuerno Azulado” de Natanael Cano habla del crimen organizado en México; se apoya al Cártel de Sinaloa y se visualiza al Chapo (Joaquín Guzmán Loera) como el próximo Presidente.
“Cuerno de chivo azulado” se refiere a un rifle AK-47 modificado, mientras que “perico” hace alusión a la cocaína, por su parte “quesito” es otra forma de llamar a la droga.
En su canción, el cantante celebra la forma en que el narcotraficante, en colaboración con el gobierno, lleva su mercancía al gabacho (Estados Unidos).
La letra de “Cuerno Azulado” es:
Cuerno de chivo azula’o, con el gobierno pacta’o
Chingo de perico que se ha traficado
La montaña patrocina, siempre en el rancho JGL pa’ presidente
Delincuencia organizada, ya saben qué pedo
Tocan al ratón y un desmadré le hacemo’
Así nomas sin charolearle
Plebes se iban guacamaleado’, como se debe
Feria pa’ operar fresitas
Ya ni voy al putero, pa’l Gabacho va cargado de quesito
Ahuevo en la sierrona
Se me abre el camino y no es que hable de brujos, santos son
Ivan Archivaldo y los botones
Voten por Joaquín en las elecciones
Montado en la merced, cita con los plebes
Cuidando la capital, Iván no muere
Para mover ese quesito
Voy al frente de la CH y Pizza, en caliente
Si me gusta lo hago, gobierno comprado
Que truenen las ligas, las putas bailando
El señor de la montaña representa
En las cachas nomas le brillan tres letras
Feria pa’ operar fresitas
Ya ni voy al putero, pa’l Gabacho va cargado de quesito
Ahuevo en la sierrona
Se me abre el camino y no es que hable de brujos, santos son
Ivan Archivaldo y los botones
Voten por Joaquín en las elecciones