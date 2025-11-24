Natanael Cano interpretó “Cuerno Azulado” en el Flow Fest 2025 junto a Gabito Ballesteros.

Junto a Gabito Ballesteros, de 26 años de edad, lo interpretó en Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se llevó a cabo el festival musical, pero ¿cuál es su significado?

Natanael Cano junto a Gabito Ballesteros cantando "Cuerno Azulado" en el Coca Cola Flow Fest 2025. pic.twitter.com/8SOUVM6ZAn — Natanael Cano News (@NatanaelCanoNew) November 24, 2025

¿Qué significa Cuerno Azulado? Letra y explicación de la canción prohibida de Natanael Cano

“Cuerno Azulado” de Natanael Cano habla del crimen organizado en México; se apoya al Cártel de Sinaloa y se visualiza al Chapo (Joaquín Guzmán Loera) como el próximo Presidente.

“Cuerno de chivo azulado” se refiere a un rifle AK-47 modificado, mientras que “perico” hace alusión a la cocaína, por su parte “quesito” es otra forma de llamar a la droga.

En su canción, el cantante celebra la forma en que el narcotraficante, en colaboración con el gobierno, lleva su mercancía al gabacho (Estados Unidos).

La letra de “Cuerno Azulado” es:

Cuerno de chivo azula’o, con el gobierno pacta’o

Chingo de perico que se ha traficado

La montaña patrocina, siempre en el rancho JGL pa’ presidente

Delincuencia organizada, ya saben qué pedo

Tocan al ratón y un desmadré le hacemo’

Así nomas sin charolearle

Plebes se iban guacamaleado’, como se debe

Feria pa’ operar fresitas

Ya ni voy al putero, pa’l Gabacho va cargado de quesito

Ahuevo en la sierrona

Se me abre el camino y no es que hable de brujos, santos son

Ivan Archivaldo y los botones

Voten por Joaquín en las elecciones

Montado en la merced, cita con los plebes

Cuidando la capital, Iván no muere

Para mover ese quesito

Voy al frente de la CH y Pizza, en caliente

Si me gusta lo hago, gobierno comprado

Que truenen las ligas, las putas bailando

El señor de la montaña representa

En las cachas nomas le brillan tres letras

Feria pa’ operar fresitas

Ya ni voy al putero, pa’l Gabacho va cargado de quesito

Ahuevo en la sierrona

Se me abre el camino y no es que hable de brujos, santos son

Ivan Archivaldo y los botones

Voten por Joaquín en las elecciones