¿Natanael Cano ya reaccionó reaccionó a la polémica que generó por maltratar a un DJ, durante su concierto en el Baja Beach Fest?
El suceso parece tenerlo sin cuidado pues, lejos de ofrecer disculpas o aclaraciones, Natanael Cano decidió concentrarse en su música.
Y lo ha hecho estrenado la canción Perlas Negras, en YouTube, junto al cantante Gabito Ballesteros, de 26 años.
La estrategia ha generado opiniones encontradas. Mientras algunos celebran el lanzamiento de la nueva canción, otros lamentan que personajes como Natanael Cano sean ídolos para las nuevas generaciones.
Letra de Perlas Negras, la nueva canción de Natanael Cano y Gabito Ballesteros
La tarde del lunes 11 de agosto, Natanael Cano, de 24 años, estrenó la canción Perlas Negras, que ya se encuentra en el Top Ten de tendencias en YouTube.
¿Ya la escuchaste? Si no es así, a continuación te presentamos la letra completa y el video de la canción que, según los fans de Natanael Cano, se volverá el hit del verano.
Perlas Negras
Un vestido color vino, sol, arena y mar
Ella es tan afrodisíaca, sobrenatural
Bebió un shot pa olvidar
Que una vez la dejaron llorando (llorando)
Finge que no le duele
Por eso se la lleva tomando (tomando)
Perla negra con Red Bull
Que no falte la actitud
El amor, pa’l ataúd
Pa sexy dance, se pegó un tour
Sus amigas le dicen que haga una página azul
Pa que vea lo que perdió, oh-oh
Perlas negras con Red Bull
Que no falte la actitud
El amor, pa’l ataúd
Sexy dance, se pegó un tour
Sus amigas le dicen que haga una página azul
Pa que vea lo que perdió
Que perdió
Ya metida en ambiente
Subió una historia al Insta que se veía tan ardiente
Le llueven corazones, millones de pretendientes
Pero ella solamente tiene uno en la mente
Yo sé lo que se siente
Le pediré su phone, por favor, no me paren
Voy a dar el salto pa’ ver qué me sale
Puedo ser el remedio para sus males
Porque esta noche ella y yo somos iguales
Pues ni modo, salí rogón
Porque sé que conmigo ella se pierde (se pierde)
Se pierde
Como yo nadie la tocó
Por eso es que conmigo ella se muere, ah
Y aunque a veces estamos mal
En la cama se arregla todo
Y se viene, se viene
Si con otra me va a mirar
Tú bien sabes que no es real
Tranqui, baby (tranqui, baby), tranqui, baby
Bebió un shot pa olvidar
Que una vez la dejaron llorando (llorando)
Finge que no le duele
Por eso se la lleva tomando (tomando)
Perla negra con Red Bull
Que no falte la actitud
El amor, pa’l ataúd
Sexy dance, se pegó un tour
Sus amigas le dicen que haga una página azul
Pa que vea lo que perdió, oh-oh
Perlas negras con Red Bull
Que no falte la actitud
El amor, pa’l ataúd
Sexy dance se pegó un tour
Sus amigas le dicen que haga una página azul (azul)
Pa que vea lo que perdió
Que perdió
Natanael Cano presumió sus nudillos con sangre tras golpear a DJ en el Baja Beach Fest
Mientras su canción provoca tremendo alboroto en redes sociales, Natanael Cano ha optado por guardar silencio respecto a la agresión que cometió contra un DJ durante su concierto en el Baja Beach Fest.
Todo sucedió luego de que se presentaran fallas técnicas durante su show en el festival, lo que Natanael Cano no soportó y terminó agrediendo al DJ encargado.
No conforme con ello, Natanael Cano rompió la laptop de su colaborador y presumió sus nudillos con sangre, afirmando: “Le partí su madre”.