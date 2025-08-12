¿Natanael Cano ya reaccionó reaccionó a la polémica que generó por maltratar a un DJ, durante su concierto en el Baja Beach Fest?

El suceso parece tenerlo sin cuidado pues, lejos de ofrecer disculpas o aclaraciones, Natanael Cano decidió concentrarse en su música.

Y lo ha hecho estrenado la canción Perlas Negras, en YouTube, junto al cantante Gabito Ballesteros, de 26 años.

La estrategia ha generado opiniones encontradas. Mientras algunos celebran el lanzamiento de la nueva canción, otros lamentan que personajes como Natanael Cano sean ídolos para las nuevas generaciones.

Natanael Cano (Instagram/@natanael_cano)

Letra de Perlas Negras, la nueva canción de Natanael Cano y Gabito Ballesteros

La tarde del lunes 11 de agosto, Natanael Cano, de 24 años, estrenó la canción Perlas Negras, que ya se encuentra en el Top Ten de tendencias en YouTube.

¿Ya la escuchaste? Si no es así, a continuación te presentamos la letra completa y el video de la canción que, según los fans de Natanael Cano, se volverá el hit del verano.

Perlas Negras

Un vestido color vino, sol, arena y mar

Ella es tan afrodisíaca, sobrenatural

Bebió un shot pa olvidar

Que una vez la dejaron llorando (llorando)

Finge que no le duele

Por eso se la lleva tomando (tomando)

Perla negra con Red Bull

Que no falte la actitud

El amor, pa’l ataúd

Pa sexy dance, se pegó un tour

Sus amigas le dicen que haga una página azul

Pa que vea lo que perdió, oh-oh

Perlas negras con Red Bull

Que no falte la actitud

El amor, pa’l ataúd

Sexy dance, se pegó un tour

Sus amigas le dicen que haga una página azul

Pa que vea lo que perdió

Que perdió

Ya metida en ambiente

Subió una historia al Insta que se veía tan ardiente

Le llueven corazones, millones de pretendientes

Pero ella solamente tiene uno en la mente

Yo sé lo que se siente

Le pediré su phone, por favor, no me paren

Voy a dar el salto pa’ ver qué me sale

Puedo ser el remedio para sus males

Porque esta noche ella y yo somos iguales

Pues ni modo, salí rogón

Porque sé que conmigo ella se pierde (se pierde)

Se pierde

Como yo nadie la tocó

Por eso es que conmigo ella se muere, ah

Y aunque a veces estamos mal

En la cama se arregla todo

Y se viene, se viene

Si con otra me va a mirar

Tú bien sabes que no es real

Tranqui, baby (tranqui, baby), tranqui, baby

Bebió un shot pa olvidar

Que una vez la dejaron llorando (llorando)

Finge que no le duele

Por eso se la lleva tomando (tomando)

Perla negra con Red Bull

Que no falte la actitud

El amor, pa’l ataúd

Sexy dance, se pegó un tour

Sus amigas le dicen que haga una página azul

Pa que vea lo que perdió, oh-oh

Perlas negras con Red Bull

Que no falte la actitud

El amor, pa’l ataúd

Sexy dance se pegó un tour

Sus amigas le dicen que haga una página azul (azul)

Pa que vea lo que perdió

Que perdió

Natanael Cano presumió sus nudillos con sangre tras golpear a DJ en el Baja Beach Fest

Mientras su canción provoca tremendo alboroto en redes sociales, Natanael Cano ha optado por guardar silencio respecto a la agresión que cometió contra un DJ durante su concierto en el Baja Beach Fest.

Todo sucedió luego de que se presentaran fallas técnicas durante su show en el festival, lo que Natanael Cano no soportó y terminó agrediendo al DJ encargado.

No conforme con ello, Natanael Cano rompió la laptop de su colaborador y presumió sus nudillos con sangre, afirmando: “Le partí su madre”.