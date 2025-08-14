¿Qué pasó con Natanael Cano tras agresión en el Baja Beach Fest? DJs de México se unen y piden suspender su música hasta que ofrezca una disculpa pública.

El consejo mexicano de DJs lanzó un comunicado en donde pide que Natanael Cano -de 24 años de edad- pague los daños a DJ que agredió durante su presentación.

Consejo mexicano de DJs pide suspender las canciones de Natanael Cano tras agresión en el Baja Beach Fest

La edición 2025 del Baja Beach Fest, celebrada en Playas de Rosarito, se encuentra marcada por la agresión que realizó Natanael Cano contra un DJ.

Natanael Cano (Instagram/@natanael_cano)

Después de la agresión en pleno escenario, el Consejo mexicano de DJs lanzó un comunicado en el que pide suspender las canciones de Natanael Cano.

En su comunicado, el Consejo mexicano de DJs dejó en claro que no pueden permitir que una persona como Natanael Cano violente de esa manera a un DJ.

El Consejo mexicano de DJs condenó el accionar de Natanael Cano durante su presentación en el Baja Beach Fest.

“Estamos enterados que una persona conocida como Natanael Cano (Nathanahel Rubén Cano Monge) agredió de manera verbal y física a un DJ, además rompió su computadora de trabajo” Comunicado Consejo mexicano de DJs

Es un mensaje, el Consejo mexicano de DJs desaprobó la conducta violenta de Natanael Cano.

“Condenamos cualquier acto de violencia y consideramos que este tipo de acciones son inaceptables” Comunicado Consejo mexicano de DJs

Es por ello por lo que hicieron un llamado a suspender de manera temporal la reproducción de la música de Natanael Cano hasta que el artista de corridos tumbados se disculpe y repare el daño.

De esta manera el Consejo mexicano de DJs pidió a sus miembros no reproducir la música de Natanael Cano como un acto de protesta.

“Hacemos un respetuoso llamado a todos los DJs de México, para que consideren suspender temporalmente la programación de las canciones de la persona referida, hasta que realice una disculpa pública y repare el daño material del colega DJ afectado por sus acciones” Comunicado Consejo mexicano de DJs

El comunicado finaliza con un mensaje de unidad y de apoyo ante este tipo de acciones violentas.

“Los DJs de México, unidos, más fuertes” Comunicado Consejo mexicano de DJs

¿Qué pasó entre Natanael Cano y DJ en el escenario de Baja Beach Fest?

Durante su presentación en el Baja Beach Fest, Natanael Cano presentó algunas fallas técnicas que lo hicieron explotar en contra de su DJ en pleno escenario.

El conflicto surgió desde los primeros minutos de su presentación y es que Natanael Cano manifestó su inconformidad con el sonido.

“Va desde el comienzo, vuélveme a poner la pinche rola que no se escucha” Natanael Cano

Natanael Cano continúo con su presentación, pero la tensión fue en aumento.

A través de algunos videos que se han difundido en las redes sociales se puede ver a Natanael Cano acercándose muy molesto al DJ para reclamarle.

La situación se intensificó cuando, en medio de la discusión, presuntamente sonó una pista equivocada, lo que derivó en el altercado físico.

Sin embargo, la situación no se quedó ahí y es que Natanael Cano tomó la computadora portátil del DJ, la arrojó al suelo y la pisó.

Sin importarle que se encontraba frente al público, Natanael Cano accionó de forma violenta en contra del DJ.

El altercado que protagonizó Natanael Cano de inmediato se viralizó en las redes sociales generando un debate sobre su accionar.

Hasta el momento Natanael Cano no ha ofrecido ninguna declaración sobre lo que ocurrió en su presentación en Baja Beach Fest.