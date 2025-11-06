Captaron a Natanael Cano -de 24 años de edad- armado durante una fiesta con Gabito Balleteros, de 26 años de edad.

Las polémicas de Natanael Cano continuan y esta vez lo grabaron portando un arma de fuego durante un evento.

Natanael Cano andaba armado en una fiesta con Gabito Ballesteros

El errático temperamento de Natanael Cano ha provocado críticas por los escándalos que lo rodean.

Recientemente, Natanael Cano se encontraba en una fiesta con Gabito Ballesteros en un antro, cuando lo grabaron con un arma corta en el cinturón.

Hasta el momento, se desconoce el lugar donde fue grabado el video.

Los comentarios no se hicieron esperar y hay quienes aseguran que el video es de hace varios años.

Otros mencionaron que Natanael Cano se estaba cuidando de algo o que podía provocar un accidente por portar armas.

No es la primera vez que Natanael Cano causa polémica por presumir su uso de armas de fuego.

Pues en 2021 publicó en sus historias de Instagram un video donde presumía lo que parecía una bazuca.

Tras ser criticados por viajar por calles de la CDMX con una bazuca, él respondió: “Les vale verg…”.

Natanael Cano se grabó con un arma de fuego en 2021 (Instagram/@natanael_cano)

Natanael Cano no ha sido sancionado por fiesta en Cereso de Hermosillo

En septiembre de 2025, Natanael Cano acudió al Centro de Readaptación Social en Hermosillo, Sonora, para pasar tiempo con uno de sus amigos.

Francisco Alejandro ‘Terry’ es el amigo al que Natanael Cano visitó y quien está preso por el delito de violación agravada.

El Fiscal estatal, Gustavo Salas, confirmó que se estaban investigado el ingreso de Natanael Cano al Cereso y se iniciaría la denuncia correspondiente.

Además, el fiscal prometió que se realizarían las sanciones correspondientes, lo cual no ha ocurrido a un mes del suceso.

Natanael Cano ya enfrenta un proceso por cohecho tras sobornos a policías en 2024.