Durante su presentación en la Feria de León, Natalia Jiménez dedicó emotivo homenaje a su amigo Yeison Jiménez.

“Estoy destrozada, pero el público me va a sostener” Natalia Jiménez

Natalia Jiménez se mostró devastada tras la muerte de Yeison Jiménez sin embargo se mostró agradecida por todo el apoyo que ha recibido de sus seguidores.

Este fue el emotivo homenaje que le dedicó Natalia Jiménez a Yeison Jiménez durante la Feria de León

Diversos artistas le dedicaron emotivos homenajes a Yeison Jiménez, tal fue el caso de Natalia Jiménez, quien rompió en llanto durante su presentación en la Feria de León. Guanajuato.

Natalia Jiménez vivió una noche tan emotiva como dolorosa en el Palenque de la Feria de León. En pleno concierto, la cantante no pudo contener el llanto al anunciar la muerte de su amigo Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Medellín.… pic.twitter.com/lwPbdei1tk — Noticieros En Línea (@_enlinea) January 16, 2026

En plena presentación, Natalia Jiménez se mostró devastada y entre lágrimas se despidió de su amigo Yeison Jiménez.

Visiblemente afectada, Natalia Jiménez confesó que le dolía mucho la muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo.

“He tenido un comienzo de año un poco difícil, se me ha muerto un amigo, se ha ido al otro mundo, gracias a Dios que estoy con todos ustedes que son un gran público y siempre me han apoyado. Amo este país como no tiene idea” Natalia Jiménez

Natalia Jiménez reconoció que vive uno de los momentos más difíciles de su carrera, pero confió en la energía de su público para salir adelante.

A lo largo del concierto, Natalia Jiménez se mostró muy triste, por lo que el público no dejó de animarla.

Natalia Jiménez luce destrozada tras la muerte de Yeison Jiménez y esto fue lo que dijo previo a su presentación en la Feria de León

Natalia Jiménez y Yeison Jiménez eran muy cercanos, incluso el pasado mes de septiembre lanzaron juntos el tema Pedazos.

En conversación con varios medios, Natalia Jiménez habló sobre el gran cariño que le tenía a Yeison Jiménez.

“Yo quería mucho a Jason y fue una noticia muy repentina, no me lo esperaba, yo ahora mismo. Quiero mandar mis condolencias a la familia, todo mi apoyo porque ellos son quienes están sufriendo la pérdida más grande” Natalia Jiménez

La intérprete recordó la relación que construyeron a lo largo de los años, desde “La Voz Colombia” hasta su más reciente colaboración musical.

“Nos conocimos en La Voz, hicimos La Voz Kids y La Voz Senior, y ganamos. Me dijeron: ‘Te vamos a presentar a alguien que te va a caer muy bien y hasta tiene tu apellido’. Y desde ahí, en Colombia, nos conocieron como los primos” Natalia Jiménez

Minutos antes del concierto, Natalia Jiménez compartió un mensaje en redes sociales donde habló del duelo y de la necesidad de continuar.

Natalia Jiménez adelantó que el público la vería más sensible de lo habitual, pero debía de cumplir con el espectáculo.

“Hemos vivido una semana difícil con lo de Yeison; así que mi gente de León, me van a ver más sensible que de costumbre, pero la vida sigue y vamos a cantar a la tierra donde la vida no vale nada” Natalia Jiménez

En su publicación, Natalia Jiménez escribió que la vida debe continuar y que encontrarse con su público representa un alivio emocional.

Cabe recordar que Natalia Jiménez ya se había pronunciado por la muerte de Yeison Jiménez en un video que fue proyectado durante el homenaje póstumo del cantante en Bogotá, Colombia el pasado 14 de enero.

Natalia Jiménez recordó a Yeison Jiménez como un artista cercano al público y una persona que dejó huella en cada escenario.