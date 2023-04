¿Cuándo se estrena Quién es la Máscara 2023? El popular programa de Televisa va a regresar con su quinta temporada y esto sabemos del querido reality.

Quien es la Máscara es uno de los reality show mexicano producido por Televisa que ha funcionado bien en un horario familiar los domingos por la noche.

Después de 5 meses desde que el grupo JNS, disfrazado de ‘Huacal’, se coronó como el nuevo ganador de la cuarta temporada de ¿Quién es la Máscara? ya queremos saber que personajes formarán parte de la nueva edición.

¿Quién es la máscara? es un reality show mexicano producido por Televisa en colaboración con Endemol Shine Group. basado en el Reality surcoreano King of Mask Singer

Es un programa donde celebridades esconden su identidad detrás de increíbles personajes que por medio de pistas que ellos dan a los investigadores poco a poco empiezan a descubrir qué famoso o cantante se oculta en la máscara.

Mapache ganó la edición 2021 de ¿Quién es la Máscara? (Especial)

Ya hay fecha de estreno de Quién es la Máscara 2023

Después de conocer a los ganadores de la cuarta temporada de Quién es la máscara, muchos fans se preguntaron si el programa iba a renovar para una quinta temporada.

Hecho que hasta el momento no hay un anuncio oficial pero el programa de Youtube de Chisme No like, ha compartido la noticia de la fecha de estreno de Quién es la Máscara 2023.

De acuerdo con información del conductor Javier Ceriani, Televisa ya compró los créditos para hacer los 10 episodios de Quién es la Máscara 2023 en su quinta temporada.

También comenta que el estreno de la nueva edición del reality show será a fin de año.

Para los fans del reality show Quién es la máscara tendremos que esperar para saber más detalles sobre quién será el conductor en la nueva temporada y la identidad de los nuevos jueces.

Quién es la máscara se muda a Univision

A través de Chisme No Like también se ha confirmado la noticia que el programa Quién es la máscara se muda a Univision en enero de 2024.

“En enero, la máscara se muda para la cadena hermana Univision, confirmado ya” Javier Ceriani

Recordemos que Televisa es la segunda cadena en el continente americano que ha obtenido la franquicia del programa.

Cada temporada de Quién es la máscara se ha estrenado en univision pero a destiempo, la cuarta temporada se estrenó en el Canal de las Estrella en noviembre 2022 y en univision se estrenó en enero de 2023.