La trágica muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero, despertó el interés en su historia de vida debido a que a sus 34 años, el cantante logró mucho más de lo que había imaginado.

Hoy serán sus familiares quienes gocen de la millonaria herencia que Yeison Jiménez forjó una vez que las puertas de la industria musical se le abrieron, pero también porque gran parte de su vida la dedicó a los negocios.

Diversos medios de comunicación han retomado viejas declaraciones que el cantautor colombiano brindó a El Heraldo.

Medio al que reveló haber vendido aguacates en la Central Mayorista de Bogotá, antes de apostarle de lleno a la escena musical.

“Yo empecé vendiendo aguacates en Corabastos, trabajando desde muy chico”, decía con orgullo; auqel hombre cuya vida cambió a los 17 años no ocultaba su origen humilde.

“Nada de lo que tengo ha sido regalado, todo ha sido a base de trabajo y de no rendirme”, repetía. Yeison Jiménez

Yeison Jiménez (@yeison_jimenez / Instagram)

Yeison Jiménez deja millonaria fortuna

El crecimiento económico de Yeison Jiménez fue notable. Aunque se desconoce la cifra exacta del patrimonio que dejó se ha revelado parte de su patrimonio.

Yeison Jiménez dejó:

Al menos cinco propiedades en Estados Unidos.

Un criadero de caballos paso fino.

La empresa YJ Company SAS, dedicada a la producción de espectáculos y eventos musicales.

Miel La Cumbre, finca y empresa dedicada a la exportación del dulce producto.

Tres hoteles en construcción ubicados en Fusagasugá (Cundinamarca), Mariquita (Tolima) y Fúquene (Boyacá).

Un negocio llamado “La Cumbre” en el que se venden licores y café.

Una comercializadora de gorras y gafas.

Una colección de rejoles y joyas de alta gama.

Aunado a esto, el cantante cuyo lema favorito era: “Todo se puede, si uno no se rinde”, dejó una importante suma de dinero.

Después de siete años de carrera, Yeison Jiménez se cotizó en poco más de 483 mil pesos mexicanos por show.

En sus últimos conciertos se presentó con un micrófono de oro, el cual se mandó a fabricar.

Las estimaciones sobre el valor total de su herencia oscilaría entre 8 mil y 16 mil millones de pesos colombianos, es decir, entre 38 y 77 millones de pesos mexicanos.