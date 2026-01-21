Carín León alarma a sus seguidores luego de que anunció la cancelación de sus conciertos en el Palenque de la Feria de León tras diagnóstico de dengue.

Mediante un comunicado, Carín León anunció que priorizará su estado de salud, sin embargo no todas son malas noticias y es que las fechas serán reprogramadas.

Tras diagnóstico de dengue, Carín León cancela conciertos en el Palenque de la Feria de León

A través de sus redes sociales, Carín León informó que sus presentaciones programadas para este 22 y 23 de enero en el Palenque de la Feria de León, en Guanajuato, serán pospuestas debido a un problema de salud.

Carín León cancela conciertos en el Palenque de la Feria de León (@carinleontour / Instagram )

Carín León dio a conocer que fue diagnosticado con dengue, por lo que tenía que cancelar sus presentaciones para poder seguir con las indicaciones médicas.

“Desafortunadamente, por motivos de salud, las presentaciones de Carin León programadas en el Palenque de la Feria de León para los días 22 y 23 de enero serán pospuestas. El artista fue diagnosticado con dengue y se encuentra siguiendo las indicaciones médicas para su pronta recuperación” Carín León

En su comunicado, Carín León señaló que las nuevas fechas para su presentación en el Palenque serán:

5 y 6 de febrero

Aunque se trata de una reprogramación, las nuevas fechas de los conciertos de Carín León ya no serían parte de la Feria Estatal de León 2026.

Y es que la Feria Estatal de León 2026 esta programada para celebrarse del 9 de enero al 4 de febrero.

Sin embargo, es algo normal que las nuevas fechas de Carín León queden fuera de la Feria Estatal de León 2026, pues ya se tienen agendados a todos los artistas que se presentarán en el Palenque.

Alonso Limón Rode, director general del Patronato de la Feria de León, adelantó que se analizan distintas alternativas para “cobijar” las presentaciones fuera del calendario oficial.

Personas que adquirieron sus boletos para ver a Carín León, los podrán utilizar para sus nuevas fechas

En el comunicado, se dio a conocer que los boletos adquiridos previamente seguirán siendo válidos para las nuevas fechas.

Por lo que no será necesario realizar ningún cambio adicional para ingresar a los conciertos.

Se agradeció la compresión del público, pero se dejó en claro que se tomó la decisión priorizando la salud y recuperación de Carín León.

“Agradecemos la comprensión del público; esta decisión se tomó priorizando la salud y recuperación del artista, así como la calidad del show” Carín León

Tras la viralización del mensaje, seguidores le desearon una pronta recuperación a Carín León, pues lo más importante es que siga las indicaciones médicas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la evolución médica de Carín León.