El mundo de la música se encuentra de luto luego de que se confirmó que el cantante colombiano Yeison Jiménez murió a los 34 años en accidente aéreo.

Yeison Jiménez era uno de los pasajeros de la avioneta que cayó en Boyoacá, Colombia; el cantante viajaba con varias personas de su equipo.

El cantante colombiano Yeison Jiménez muere a los 34 años en accidente aéreo

Este sábado 10 de enero Gustavo Petro, presidente de Colombia, informó sobre un accidente de una avioneta de trasporte privado en una zona rural entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá.

El presidente informó “que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa”.

En medio de la incertidumbre se confirmó que el cantante colombiano Yeison Jiménez fue uno de los seis pasajeros que iban a bordo de esta avioneta con matrícula N325FA.

“Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave” indicó la Aerocivil de Colombia.

Y entre las víctimas se encontraba el “reconocido artista de música popular Yeison Jiménez” tal como confirmaron.

Además de Yeison Jiménez en la avioneta viajaban:

El capitán Hernando Torres Juan Manuel Rodríguez Oscar Marín Jefferson Osorio Weisman Mora

Yeison Jiménez, cantante colombiano, murió a los 34 años en accidente aéreo (@petrogustavo / X )

Accidente aéreo en Bayoca, Colombia: lo que se sabe del siniestro en el que murió Yeison Jiménez

De acuerdo con los primeros reportes, la avioneta se incendió y terminó incinerada en un campo abierto poco después de que la aeronave despegara del aeropuerto de Paipa.

Algunos medios indican que la aeronave se precipitó poco después de despegar del aeropuerto de Paipa, sin alcanzar la altitud necesaria y cayendo en un terreno cercano al final de la pista.

Tras el impacto, la avioneta se incendió dejando seis víctimas mortales.

Equipos de emergencia y la Aeronáutica Civil de Colombia trabajan en la zona para evaluar los restos y la secuencia de los hechos para esclarecer el origen del accidente aéreo.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas técnicas del accidente.

Yeison Jiménez había tenido una presentación anoche en Málaga (Santander), desde donde llegó a Paipa para descansar y tomar una avioneta privada que había contratado.

La avioneta accidentada tenía como destino el aeropuerto de Medellín , donde el cantante planeaba continuar con su agenda de conciertos y es que tenía una presentación en Marinilla esta noche.

A través de las redes sociales se ha viralizado el último video que habría compartido Waisman Mora, fotógrafo de Yeison Jiménez.

En el video se habría captado los minutos previos antes del accidente aéreo y es que muestra la avioneta despegando hacia su presentación.

Una de las últimas publicaciones de Waisman Mora, fotógrafo de Yeison Jiménez captó los momentos antes de que la aeronave en la que se transportaba junto al cantante despegara de Paipa y se accidentara. pic.twitter.com/rv70CxEPvy — Pulzo (@pulzo) January 10, 2026

Yeison Jiménez soñó que moriría en un accidente aéreo

Yeison Jiménez era muy querido en Colombia, pues comenzó su carrera musical desde que era niño, incluso tenía el logro de abarrotar el Estadio Nemesio Camacho en Bogotá, Colombia.

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores es que Yeison Jiménez confesó en varias oportunidades que tuvo hasta tres sueños relacionados con la posibilidad de que pudiera morir en un accidente aéreo.

Yeison Jiménez relató que en sus sueños experimentaba la sensación de que el avión sufriría un percance e intentaba advertir al piloto.

Uno de ellos fue 10 días antes que su hijo naciera, sueño que le impactó pues pensó que no había conocido a su bebé.

Reconoció que la experiencia fue devastadora y estuvo en depresión cerca de cuatro meses.