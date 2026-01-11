Te contamos quién fue Yeison Jiménez, el cantante colombiano murió en accidente aéreo.

Lamentablemente, hoy sábado 10 de enero se dio a conocer la muerte de Yeison Jiménez.

¿Quién era Yeison Jiménez?

Yeison Orlando Jiménez Galeano, mejor conocido Yeison Jiménez, fue un cantante y compositor colombiano.

La carrera de Yesion Jiménez es recordada sus distintas colaboraciones y temas de música popular.

Yeison Jiménez, cantante colombiano (@yeison_jimenez / Instagram)

¿Cuántos años tenía Yeison Jiménez?

Al momento de su muerte, Yeison Jiménez tenía 34 años de edad. Nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, Colombia.

¿Quién era la esposa de Yeison Jiménez?

El cantante colombiano Yesion Jiménez estaba casado con la contadora pública, Sonia Restrepo.

¿Qué signo zodiacal era Yeison Jiménez?

Por su fecha de nacimiento, Yeison Jiménez era del signo zodiacal Leo.

Yeison Jiménez, cantante colombiano (@yeison_jimenez / Instagram)

¿Cuántos hijos tenía Yeison Jiménez?

Se sabe que Yeison Jiménez tuvo tres hijos. De su matrimonio con Sonia Restrepo nacieron:

Thaliana Jiménez Restrepo

Santiago Jiménez Restrepo

Camila Jiménez Restrepo

En el caso de Camila, ella es hija de Sonia Restrepo aunque Yeison Jiménez la reconoció como propia desde que era pequeña.

¿Qué estudió Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez cursó hasta la secundaria mientras cumplía un arresto domiciliario.

Yeison Jiménez, cantante colombiano (@yeison_jimenez / Instagram)

¿En qué trabajó Yeison Jiménez?

Desde muy niño, Yeison Jiménez mostró interés por la música y comenzó a participar en festivales de canto, logrando reconocimiento.

A partir de los 13 años, Yeison Jiménez comenzó a escribir sus propias canciones.

Durante su juventud, Yeison Jiménez se fue a vivir a Colombia donde trabajó en la central mayorista de Abastos, lo que le permitió financiar sus primeras grabaciones.

La incursión profesional en la música para Yeison Jiménez llegará con el tema “Te Deseo Lo Mejor”.

Con ello vendrían después el álbum “Con el corazón- Volumen 1″ de 2013.

Yeison Jiménez logró componer más de 70 temas durante su carrera y se presentó en países como:

Alemania

Francia

Italia

Estados Unidos

Para 2014 lanzará “Por qué la envidia” y un año después el disco “Vuelve Y Me Pasa”.

Cabe señalar que Yeison Jiménez logró ganar en los Premios Nuestra Tierra en 2020 en la categoría de Canción Popular del Año.

En 2022 y 2023 repetiría en dichos galardones en la terna de Canción Popular del Año y Artista popular del Año.

Las colaboraciones más populares de Yeison Jiménez son:

Nos Gustan Así (ft. Luis Alberto Posada)

Los Dos las Quisimos (ft. Mauricio Ceballos)

Anda Dile (ft. Jhon Alex Castaño)

Siga Bebiendo (ft. Jhonny Rivera)

Demasiado Tarde (ft. Amanda Patricia)

El Aventurero (merengue) (ft. Josimar y su Yambú)

Yeison Jiménez también fue jurado del programa Yo Me llamo, de Caracol Televisión.

Yeison Jiménez, cantante colombiano (@yeison_jimenez / Instagram)

Muere el cantante colombiano Yeison Jiménez en accidente aéreo

Hoy sábado 10 de enero se confirmó la muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez en una accidente aéreo.

La noticia fue confirmada por Gustavo Petro, presidente de Colombia.

El mandatario informó sobre un accidente de una avioneta de trasporte privado en una zona rural entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá.

De acuerdo con los reportes, la aeronave con matrícula N325FA transportaba, incluido a Yeison Jiménez, a seis personas.

Los acompañantes del cantante colombiano eran:

El capitán Hernando Torres Juan Manuel Rodríguez Oscar Marín Jefferson Osorio Weisman Mora

La avioneta se habría incendiado y acabó incinerada en campo abierto luego de que saliera del aeropuerto de Paipa, según indican los primeros reportes.

Medios locales indican que la aeronave se precipitó poco después de despegar.

No obstante, no alcanzó la altitud necesaria y cayendo en un terreno cercano al final de la pista.

La avioneta de Yeison Jiménez iba hacia el aeropuerto de Medellín, ya que el cantante planeaba seguir con su agenda de conciertos.

Incluso Yeison Jiménez tenía preparada una presentación hoy 10 de enero en el municipio de Marinilla.