Tras la muerte de Yeison Jiménez, se reveló un video en donde el cantante colombiano había soñado su muerte en un accidente aéreo, tal y como ocurrió el pasado 10 de enero.

Yeison Jiménez era uno de los pasajeros de la avioneta que cayó en Boyoacá, Colombia; el cantante viajaba con varias personas de su equipo a una presentación musical.

Yeison Jiménez había soñado su muerte en un accidente aéreo

El pasado 10 de enero se informó sobre la muerte de Yeison Jiménez, cantante colombiano que murió en un accidente aéreo mientras viajaba en una avioneta junto a 5 personas más.

Lo que ha sorprendido a las redes sociales es que Yeison Jiménez, en una entrevista previa, reveló que había soñado su propia muerte en un accidente aéreo, tal y como ocurrió recientemente.

“Nunca he dicho esto, nadie lo sabe. Tres veces, dos veces en España, el señor me muestra todo lo que tenía que hacer. Yo tengo un avión, yo me sueño dos veces en España, de gira en España, que el capitán me dice: ‘Yei, estamos listos’ y yo le digo: ‘Marica, vaya y dele una vueltica al avión y vuelve’. Que el man prende el avión, despega y cuando regresa me dice: ‘Marica, Yei, marica, menos mal’ y dije: ‘¿qué pasó?’ y dijo el huevón: ‘se me soltó un tubo’” Yeison Jiménez

Que hp video, siempre supo que iba a ser la forma en la que se iba a ir.. El destino aplaza pero nunca perdona .. Paz en su tumba. Seguramente se fue feliz cumplió muchos sueños Yeison Jiménez QEPD pic.twitter.com/D9F00DdkJ3 — Jose Rodriguez (@JLR_ESCRIBIENDO) January 10, 2026

De acuerdo con Yeison Jiménez, él despertó de su sueño debido a la desesperación del capitán del avión al decirle que iban a tener un accidente aéreo; el cantante colombiano aseguró que a la siguiente semana soñó lo mismo, pero en esta ocasión él sí abordaba el avión.

Yeison Jiménez dijo en aquella ocasión que en el segundo sueño se estrellaba el avión y que solo faltaban 15 días para que su hijo naciera y empezó a ver todo Medellín mientras se estaba yendo.

“Lo primero que pienso es ‘mierda’. Entonces cuando yo rebobino en el asiento en el accidente, el piloto me dice. ‘Don Yeison, ya estamos listos’ y yo: ‘no marica, vaya y prenda el avión, dele una vuelta’ y él dijo: ‘no jefe, no hay necesidad, tranquilo’ y yo: ‘no, no, dele una vuelta al avión’. El man va y lo hace, vuelve y llega y me dice: ‘marica, Yeison, marica, casi nos matamos’” Yeison Jiménez

De acuerdo con Yeison Jiménez, el sueño lo tuvo el 24 de mayo del 2024 y cuando llegó a su casa a Medellín, Colombia volvió a soñar por tercera vez que tenía un accidente de avión.

En este, cuando llegó al aeropuerto, el cantante ignoró los sueños y cuando despegaron, a los tres minutos regresaron porque había problemas en el motor del avión.

Yeison Jiménez reveló que cuando soñó que tenía el accidente de avión vivió los momentos de su vida más fuertes en cuanto a depresión y ansiedad.

Ahora, se dio a conocer que Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo cuando viajaba por una zona rural de Boyacá, Colombia; hasta el momento, se desconocen las causas del accidente que dejó la aeronave calcinada.