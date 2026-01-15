El piloto del avión donde viajaba Yeison Jiménez habría intentado maniobrar antes del accidente, según nuevos reportes del caso.

El cantante colombiano Yeison Jiménez murió el pasado 10 de enero junto a 5 cinco personas de su equipo tras un accidente en Boyacá, Colombia.

Piloto del avión donde murió Yeison Jiménez trató de hacer maniobras

Autoridades de aeronáutica civil de Colombia continúan investigando el accidente donde murió Yeison Jiménez para determinar el motivo del incidente.

Al respecto, Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidente de aerocivil, reveló a Noticias Caracol que el piloto del avión realizó maniobras antes del fatal accidente.

“Hay unas referencias que ya están confirmadas como es el caso del desplazamiento que hubo por parte de la aeronave, que decoró de la pista (se separó del suelo) aunque a baja altura, hubo un desplazamiento en el aire” Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidente de aerocivil

Yeison Jiménez, cantante colombiano (@yeison_jimenez / Instagram)

Y es que, hoy saben que la aeronave de Yeison Jiménez despegó del suelo a baja altura : “Hubo una maniobra que intentó hacer el piloto”.

El piloto hizo un movimiento que no evitó que la aeronave se estrellara y se prendiera en llamas.

Hasta el momento, se sigue investigando el motivo por el cual el avión descendió una vez que ya estaba en el aire

El avión donde viajaba Yeison Jiménez no tenía caja negra

Autoridades siguen analizando los restos del avión donde viajaba Yeison Jiménez, con la intención de saber el motivo del accidente.

Se confirmó que este avión no contaba con caja negra; es decir, no tenía sistema de grabación de datos de voz debido a que era un modelo de 1982.

Al no tener grabaciones del accidente, la investigación se complica, por lo que ahora se analiza el fuselaje y motores que se recuperaron del accidente de Yeison Jiménez.

Autoridades investigan el registro de mantenimiento del aeronave, así como grabaciones de testigos y comunicaciones con la torre de control.