La hija de Yeison Jiménez asegura que su padre no sufrió tras el accidente aéreo y contó la verdadera causa de su muerte.

La muerte de Yeison Jiménez es investigada por autoridades de aeronáutica civil de Colombia, tras el accidente ocurrido el pasado 10 de enero.

Hija de Yeison Jiménez cree saber la causa de muerte del músico

Hasta el momento, no se ha determinado qué provocó el accidente aéreo donde murió Yeison Jiménez y 5 personas más.

Ciro Quiñónez, amigo de Yeison Jiménez, se mostró consternado por la muerte del músico y reveló las palabras de consuelo que le dijo la hija del cantante.

Yeison Jiménez (Instagram/@yeison_jimenez)

Según reveló Ciro Quiñones al programa ‘Día a Día’, Taliana, hija de Yeison Jiménez, lo vio triste y le aseguró que su padre no había sufrido porque le dio un infarto.

“Taliana es única (…) cuando llegué a verla, yo sabía que era la adoración de Yeison y se me partió el corazón. Me dijo: ‘No llores, mi papá no sufrió. A mi papá le dio un paro antes de todo y él no sufrió’” Ciro Quiñones, amigo de Yeison Jiménez

La hija de Yeison Jiménez asegura que su padre no sufrió durante el accidente aéreo, pues tuvo un paro cardíaco y no se percató de lo que ocurrió después.

Taliana, de 9 años de edad, siguió consolando a Ciro Quiñónez, mencionando que Yeison Jiménez no quería que sus seres queridos lloraran.

Ciro Quiñónez cree en las palabras de la hija de Yeison Jiménez, pues había una gran conexión entre padre e hija.

Yeison Jiménez, cantante colombiano (@yeison_jimenez / Instagram)

¿El cuerpo de Yeison Jiménez estuvo en su homenaje? Esto ocurrió

El pasado 14 de enero se realizó un homenaje póstumo para Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá.

Hubo seis féretros en el escenario, pero fueron simbólicos ya que Yeison Jiménez y las otras víctimas del accidente fueron cremados .

Yeison Jiménez fue cremado el pasado 13 de enero en el Cementerio Jardines del Recuerdo, tras un funeral privado.

Por otro lado, se volvió viral un video donde Yeison Jiménez confesó que había soñado varias veces con un accidente aéreo, como si presintiera su muerte.