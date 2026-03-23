La cantante española Natalia Jiménez, desató críticas por hacer mal uso de una ambulancia para apresurar su camino y lograr llegar a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera.

Fue la propia Natalia Jiménez de 44 años de edad, quien se provocó las críticas al compartir la travesía que vivió a bordo de una ambulancia tras salir del Vive Latino 2026 rumbo a Puebla.

Natalia Jiménez es criticada por uso inadecuado de ambulancia en CDMX

La cantante Natalia Jiménez está en medio de la controversia luego de que compartió la travesía que vivió por llegar a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera. Sin embargo, se destacó el mal uso que hizo de una ambulancia.

Esto debido a que mostró que se le juntaron dos eventos en el mismo día, así que para cruzar del Vive Latino 2026 en la Ciudad de México (CDMX) a Puebla, decidió usar una ambulancia para que los autos le abrieran paso.

Según el video que la propia Natalia Jiménez compartió en sus redes sociales, subió a una ambulancia que prendió la sirena para hacer el traslado más rápido, para después de esto tomar un avión y llegar a Puebla dos horas después.

El objetivo de la española era que tras compartir el escenario con Chetes en el Vive Latino, debía llegar a Puebla para celebrar el cumpleaños de Carlos Rivera.

La española compartió el video de su travesía como una “aventura” por poder estar junto a su amigo Carlos Rivera, “una locura totalmente, pero valió la pena” dijo.

Mal uso de Natalia Jiménez de una ambulancia le deja críticas

Natalia Jiménez compartió que decidió usar una ambulancia con la sirena encendida para que le abrieran paso en el tráfico de la CDMX y llegar al cumpleaños de Carlos Rivera, pero esto solo le dejó críticas.

Aunque ya transcurrieron 7 días de que la cantante subió el video, este comenzó a viralizarse y está dejando críticas a su paso.

Críticas a Natalia Jiménez por usar ambulancia para evitar tráfico de CDMX. (Captura de pantalla/Usuario de Instagram)

Críticas a Natalia Jiménez por usar ambulancia para evitar tráfico de CDMX. (Captura de pantalla/Usuario de Instagram)

Hasta el momento, el video de Natalia Jiménez sigue en sus redes sociales, y tras la viralización limitó los comentarios aunque no ha ofrecido ningún comentario al respecto.