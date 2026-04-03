Natalia Jiménez, de 44 años, reapareció tras la polémica con la ambulancia que usó para evitar el tráfico y llegar a Tlaxcala. Al respecto, la cantante reveló que padece una enfermedad.

A mediados de marzo, Natalia Jiménez protagonizó un escándalo por usar una ambulancia para abrirse paso entre el tráfico para llegar a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera.

Natalia Jiménez explica por qué usó una ambulancia para evitar el tráfico

Tras ser criticada en redes sociales por usar una ambulancia para llegar a la fiesta de Carlos Rivera, Natalia Jiménez explicó la razón y se disculpó.

Natalia Jiménez compartió un video en Instagram donde contó que padece prediabetes, por lo que al salir del Vive Latino se comenzó a sentir mal y tuvo que ser atendida por paramédicos.

El esposo de Natalia Jiménez, Arnold Hemkes, fue quien reveló su padecimiento y mencionó que los videos no siempre mostraban la realidad de las situaciones.

“Esa tarde que Natalia tenía el compromiso de ir al Vive Latino ella no se estaba sintiendo bien, el plan original era salir del Vive Latino y tomar un helicóptero para ir a Puebla desde el aeropuerto internacional de la CDMX” Arnold Hemkes

Arnold Hemkes contó que Natalia Jiménez viajaría en helicóptero desde el aeropuerto de la CDMX hacia Tlaxcala , pero comenzó a sentirse mal y decidieron llevarla al hospital.

El equipo de la cantante contrató una ambulancia para que la monitorearan, ya que hace unos meses presentó un cuadro de deshidratación que la mantuvo hospitalizada un día y temían que la situación se repitiera.

Natalia Jiménez decidió hacer un video desde la ambulancia, pero no mostró el proceso al que sometió para saber si era necesario hospitalizarla.

“Esto pudo haber confundido a mucha gente y lo comprendemos cien por ciento, sin embargo queríamos dar esta explicación para que se supiera cuál es el trasfondo real de la situación” Arnold Hemkes

Natalia Jiménez se lleva críticas por usar ambulancia para abrirse paso en la CDMX. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Natalia Jiménez realmente necesitó la ambulancia por cuestiones de salud

Afortunadamente, Natalia Jiménez no presentó problemas de salud que necesitaran su hospitalización , pero los paramédicos la atendieron debido a que tenía malestares.

La cantante quería compartir un momento gracioso con sus seguidores en medio de su crisis de salud, por lo que grabó desde la ambulancia.

Esto desató una ola de críticas en redes sociales tras ser señalada de usar de forma inadecuada una ambulancia, la cual era privada.